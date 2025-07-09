إصابة موسيالا.. دوناروما «يتواصل» وإنريكي «يدافع»!

نيوجيرسي (د ب أ)

تواصل جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مع جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بعدما قام الأول بإصابة الأخير إصابة بالغة في مباراة جمعتهما بكأس العالم للأندية.

وأعلن لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، هذا الأمر قبل مواجهة الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، وأيضاً دافع عن دوناروما بشأن الانتقادات الموجهة ضده.

وقال إنريكي: «أي شخص يعرف دوناروما يعلم أنه رجل جيد»، مؤكداً أن الحارس الدولي الإيطالي لن يتسبب أبداً في إصابة أي لاعب عن عمد.

وتعرض موسيالا للإصابة في ساقه اليمنى بعدما اصطدم بدوناروما في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها سان جيرمان 2-0 في دور الثمانية يوم السبت الماضي.

وأصيب موسيالا بكسر في عظمة الشظية نتيجة كسر وخلع في الكاحل، وقد خضع لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وقال إنريكي إن كل العاملين في سان جيرمان يتمنون «تعافياً سريعاً» لموسيالا، ولكنه أشار إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم.

وأعرب دوناروما عن ندمه على «إنستجرام» بعد المباراة بوقت قصير، وقال لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت»: «شعرت بالصدمة لما حدث، وبالتأكيد لم تكن نيتي أن أصيب موسيالا».

ولم يكن يرغب إنريكي في الرد على الانتقادات التي وجهها مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ، الذي اتهم دوناروما بأنه قام بتدخل غير ضروري على موسيالا، كما انتقده أيضاً لعدم توجهه فوراً للاطمئنان على لاعب بايرن المصاب.

وقال إنريكي: «لا أريد أن أعلق على تصريحات الآخرين».