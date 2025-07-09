تعرف على النتائج الكاملة في مونديال الأندية



الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 0-0

بايرن ميونيخ (ألمانيا) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) 10-0

باريس سان جرمان (فرنسا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 4-0

بوتافوجو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) 2-1

بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال) 0-0

تشيلسي (إنجلترا) - لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) 2-0

فلامنجو (البرازيل) - الترجي (تونس) 2-0

بوكا جونيورز (الأرجنتين) - بنفيكا 2-2

ريفربلايت (الأرجنتين) - أوراوا ريد دايموندز (اليابان) 3-1

مونتيري (المكسيك) - إنتر (إيطاليا) 1-1

فلوميننسي (البرازيل) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 0-0

أولسان (كوريا الجنوبية) - ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) 0-1

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد (المغرب) 2-0

العين (الإمارات) - يوفنتوس (إيطاليا) 0-5

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) 1-1

باتشوكا (المكسيك) - سالزبورج (النمسا) 1-2

بالميراس (البرازيل) - الأهلي (مصر) 2-0

إنتر ميامي (الولايات المتحدة) - بورتو (البرتغال) 2-1

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 1-3

باريس سان جرمان (فرنسا) - بوتافوجو (البرازيل) 0-1

بنفيكا (البرتغال) - أوكلاند سيتي 6-0

بايرن ميونيخ (ألمانيا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 2-1

فلامنجو (البرازيل) - تشيلسي 3-1

لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) 0-1

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 3-4

فلوميننسي (البرازيل) - أولسان (كوريا الجنوبية) 4-2

إنتر (إيطاليا) - أوراوا رد دايموندز (اليابان) 2-1

ريفربلايت (الأرجنتين) - مونتيري 0-0

يوفنتوس (إيطاليا) - الوداد (المغرب) 4-1

مانشستر سيتي (إنجلترا) - العين 6-0

ريال مدريد (إسبانيا) - باتشوكا (المكسيك) 3-1

سالزبورج (النمسا) - الهلال (السعودية) 0-0

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - سان جرمان (فرنسا) 0-2

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بوتافوجو (البرازيل) 1-0

إنتر ميامي (الولايات المتحدة) - بالميراس (البرازيل) 2-2

بورتو (البرتغال) - الأهلي (مصر) 4-4

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 1-1

بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 1-0

لوس أنجلوس إف سي - فلامنجو (البرازيل) 1-1

الترجي (تونس) - تشيلسي (إنجلترا) 0-3

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان (كوريا الجنوبية) 1-0

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - فلوميننسي (البرازيل) 0-0

إنتر (إيطاليا) - ريفربلايت (الأرجنتين) 2-0

أوراوا ريد دايموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) 4-0

يوفنتوس (إيطاليا) - مانشستر سيتي 2-5

الوداد (المغرب) - العين (الإمارات) 1-2

الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) 2-0

سالزبورج (النمسا) - ريال مدريد (إسبانيا) 0-3

بالميراس (البرازيل) - بوتافوجو (البرازيل) 1-0 بعد التمديد (0-0 في الوقت الأصلي)

بنفيكا (البرتغال) - تشيلسي (إنجلترا) 1-4 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي)

باريس سان جرمان (فرنسا) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 4-0

فلامنجو (البرازيل) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2-4

الاثنين 30 حزيران/يونيو

إنتر ميلان (إيطاليا) - فلوميننسي (البرازيل) 0-2

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الهلال (السعودية) 3-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)

ريال مدريد (إسبانيا) - يوفنتوس (إيطاليا) 1-0

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - مونتيري (المكسيك) 2-1

فلوميننسي (البرازيل) - الهلال (السعودية) 2-1

بالميراس (البرازيل) - تشيلسي (إنجلترا) 1-2

باريس سان جرمان (فرنسا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2 - صفر

ريال مدريد (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 3-2

فلوميننسي (البرازيل) - تشيلسي (إنجلترا) 0-2