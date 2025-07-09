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الرياضة

تعرف على النتائج الكاملة في مونديال الأندية

تعرف على النتائج الكاملة في مونديال الأندية
9 يوليو 2025 12:40

 
الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 0-0
بايرن ميونيخ (ألمانيا) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) 10-0
باريس سان جرمان (فرنسا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 4-0
بوتافوجو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) 2-1
بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال) 0-0
تشيلسي (إنجلترا) - لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) 2-0
فلامنجو (البرازيل) - الترجي (تونس) 2-0
بوكا جونيورز (الأرجنتين) - بنفيكا 2-2
ريفربلايت (الأرجنتين) - أوراوا ريد دايموندز (اليابان) 3-1
مونتيري (المكسيك) - إنتر (إيطاليا) 1-1
فلوميننسي (البرازيل) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 0-0
أولسان (كوريا الجنوبية) - ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) 0-1
مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد (المغرب) 2-0
العين (الإمارات) - يوفنتوس (إيطاليا) 0-5
ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) 1-1
باتشوكا (المكسيك) - سالزبورج (النمسا) 1-2
بالميراس (البرازيل) - الأهلي (مصر) 2-0
إنتر ميامي (الولايات المتحدة) - بورتو (البرتغال) 2-1
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 1-3
باريس سان جرمان (فرنسا) - بوتافوجو (البرازيل) 0-1
بنفيكا (البرتغال) - أوكلاند سيتي 6-0
بايرن ميونيخ (ألمانيا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 2-1
فلامنجو (البرازيل) - تشيلسي 3-1
لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) 0-1
ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 3-4
فلوميننسي (البرازيل) - أولسان (كوريا الجنوبية) 4-2
إنتر (إيطاليا) - أوراوا رد دايموندز (اليابان) 2-1
ريفربلايت (الأرجنتين) - مونتيري 0-0
يوفنتوس (إيطاليا) - الوداد (المغرب) 4-1
مانشستر سيتي (إنجلترا) - العين 6-0
ريال مدريد (إسبانيا) - باتشوكا (المكسيك) 3-1
سالزبورج (النمسا) - الهلال (السعودية) 0-0
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - سان جرمان (فرنسا) 0-2
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بوتافوجو (البرازيل) 1-0
إنتر ميامي (الولايات المتحدة) - بالميراس (البرازيل) 2-2
بورتو (البرتغال) - الأهلي (مصر) 4-4
أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) 1-1
بنفيكا (البرتغال) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 1-0
لوس أنجلوس إف سي - فلامنجو (البرازيل) 1-1
الترجي (تونس) - تشيلسي (إنجلترا) 0-3
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان (كوريا الجنوبية) 1-0
ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - فلوميننسي (البرازيل) 0-0
إنتر (إيطاليا) - ريفربلايت (الأرجنتين) 2-0
أوراوا ريد دايموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) 4-0
يوفنتوس (إيطاليا) - مانشستر سيتي 2-5
الوداد (المغرب) - العين (الإمارات) 1-2
الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) 2-0
سالزبورج (النمسا) - ريال مدريد (إسبانيا) 0-3
بالميراس (البرازيل) - بوتافوجو (البرازيل) 1-0 بعد التمديد (0-0 في الوقت الأصلي)
بنفيكا (البرتغال) - تشيلسي (إنجلترا) 1-4 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي)
باريس سان جرمان (فرنسا) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 4-0
فلامنجو (البرازيل) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2-4
الاثنين 30 حزيران/يونيو
إنتر ميلان (إيطاليا) - فلوميننسي (البرازيل) 0-2
مانشستر سيتي (إنجلترا) - الهلال (السعودية) 3-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)
ريال مدريد (إسبانيا) - يوفنتوس (إيطاليا) 1-0
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - مونتيري (المكسيك) 2-1
فلوميننسي (البرازيل) - الهلال (السعودية) 2-1
بالميراس (البرازيل) - تشيلسي (إنجلترا) 1-2
باريس سان جرمان (فرنسا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2 - صفر
ريال مدريد (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 3-2
فلوميننسي (البرازيل) - تشيلسي (إنجلترا) 0-2

 

 

 

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