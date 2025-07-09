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الرياضة

رامون على خط التفاوض .. والفحص الطبي يُبعد كامبوس عن الشارقة

رامون على خط التفاوض .. والفحص الطبي يُبعد كامبوس عن الشارقة
9 يوليو 2025 14:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تسابق إدارة نادي الشارقة الزمن لإتمام صفقة اللاعب الجديد لقيادة هجوم «الملك»، فيما تنحصر الأسماء حالياً بين 3 لاعبين، ما بين أوروبي وثنائي برازيلي، ويبقى الخيار والاستقرار لدى المدرب الصربي ميلوش، وتقود شركة الكرة مرحلة التفاوض بحرص شديد، لرغبتهم في إتمام صفقة يكون لها ثقلها في قيادة الهجوم، في ظل الأزمة التي لازمت هذا المركز منذ رحيل البرازيلي ويلتون، حيث شكل اللاعب في موسم 2018-2019 ثنائياً خطيراً وقناصاً في هجوم الشارقة مع إيجور كورنادو وريان منديز.
وكان الخيار البرازيلي المطروح مؤخراً لوان كامبوس، الذي حضر بالفعل للشارقة، وأجرى الفحوص الطبية، ولكنه فشل في اجتيازها ما جعل النادي يصرف النظر عنه، كما تم إلغاء فكرة التعاقد مع البرازيلي الآخر كروز نظراً لجلوسه كثيراً خلال الموسم الماضي على مقاعد البدلاء، كما أصبح الأرجنتيني رامون ميريز مهاجم الجزيرة في الموسم الماضي، هدفاً جديداً في مفاوضات الشارقة، وكان هذا اللاعب يرغب «الملك» في التعاقد معه في فترة المدرب الروماني كوزمين، لكنه ذهب إلى الجزيرة، وخلال الموسم الماضي سجل رامون 6 أهداف، وشارك في 22 مباراة بالدوري، بواقع 1797 دقيقة.

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