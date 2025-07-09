الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حدث في ملاعب التنس.. اعتزال في سن الـ 28

حدث في ملاعب التنس.. اعتزال في سن الـ 28
9 يوليو 2025 14:30

 
لندن (رويترز)
قال الهولندي تيم فان ريتهوفن، إن إصابة في المرفق أجبرته على اعتزال التنس في سن 28 عاماً، وبلغ فان ريتهوفن الدور الرابع في ويمبلدون، بعد مشاركته ببطاقة دعوة في 2022 قبل أن يخسر أمام نوفاك ديوكوفيتش، وانتصر في بطولة هرتوخنبوش، بعد فوزه على دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالمياً آنذاك في النهائي.
ووصل إلى أعلى مركز له في التصنيف العالمي، خلال مسيرته (101) في 2022 لكن مستواه تراجع جراء الإصابات ليخرج من قائمة أول 350 لاعباً في التصنيف في العام التالي.
وقال فان ريتهوفن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الثلاثاء: «بسبب إصابة مستمرة في المرفق فشلت في التعافي منها رغم كل برامج إعادة التأهيل والتدخل الطبي أصبحت مجبراً على ترك الرياضة التي عشت حياتي كلها من أجلها».
وأشار إلى أن الفوز على ميدفيديف، والتتويج بأول ألقابه في بطولات اتحاد المحترفين في 2022 أمام عشاق التنس في بلاده سيظل من «أجمل لحظات حياته»، وأضاف: «وبالطبع بلوغ الدور الرابع في ويمبلدون، حيث أتيحت لي الفرصة لمواجهة أسطورة حية نوفاك ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي»، وتابع: «الوصول لهذه المرحلة في بطولة كبرى إنجاز لن أنساه ما حييت». 

أخبار ذات صلة
سينر وديوكوفيتش.. «الموعد الناري» في ويمبلدون!
ديوكوفيتش «الرابع عشر» يصعد إلى نصف نهائي ويمبلدون
التنس
نوفاك ديكوفيتش
بطولة ويمبلدون
الجراند سلام
بطولات الجراند سلام
آخر الأخبار
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
الذكاء الاصطناعي
Grok 4: نسخة مطوّرة بقدرات علمية وصوت بشري ومهارات متقدمة
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©