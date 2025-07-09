حدث في ملاعب التنس.. اعتزال في سن الـ 28



لندن (رويترز)

قال الهولندي تيم فان ريتهوفن، إن إصابة في المرفق أجبرته على اعتزال التنس في سن 28 عاماً، وبلغ فان ريتهوفن الدور الرابع في ويمبلدون، بعد مشاركته ببطاقة دعوة في 2022 قبل أن يخسر أمام نوفاك ديوكوفيتش، وانتصر في بطولة هرتوخنبوش، بعد فوزه على دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالمياً آنذاك في النهائي.

ووصل إلى أعلى مركز له في التصنيف العالمي، خلال مسيرته (101) في 2022 لكن مستواه تراجع جراء الإصابات ليخرج من قائمة أول 350 لاعباً في التصنيف في العام التالي.

وقال فان ريتهوفن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الثلاثاء: «بسبب إصابة مستمرة في المرفق فشلت في التعافي منها رغم كل برامج إعادة التأهيل والتدخل الطبي أصبحت مجبراً على ترك الرياضة التي عشت حياتي كلها من أجلها».

وأشار إلى أن الفوز على ميدفيديف، والتتويج بأول ألقابه في بطولات اتحاد المحترفين في 2022 أمام عشاق التنس في بلاده سيظل من «أجمل لحظات حياته»، وأضاف: «وبالطبع بلوغ الدور الرابع في ويمبلدون، حيث أتيحت لي الفرصة لمواجهة أسطورة حية نوفاك ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي»، وتابع: «الوصول لهذه المرحلة في بطولة كبرى إنجاز لن أنساه ما حييت».