بني ياس حديث تقديم الانتقالات بـ «الفورمولا»!

مراد المصري (أبوظبي)

تصدر نادي بني ياس المشهد في إعلانات الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال روح الابتكار المتجددة التي يعتمدها هذا الموسم للترويج عن اللاعبين الجدد القادمين إلى صفوفه، وآخرهم الأوزبكي أكمل موزجوفوي، الذي تقمص شخصية «سائق الفورمولا» على حلبة مرسى ياس.

وقام النادي بالتمهيد لوصول لاعب يتولى قيادة خط الوسط عبر صورة سائق فورمولا، ثم لاحقاً تم الكشف عن هويته عبر فيديو متميز يمزج بين تقديم لاعب كرة القدم، وعرض حلبة مرسى ياس كواحدة من أبرز المعالم في أبوظبي، وهي التي تعتبر حديث العالم في الوقت الحالي بظهورها الرائع في فيلم هوليوود «F1»، الذي تم تصوير أجزاء منه هناك تحديداً.

ويبغ موزجوفوي من العمر 26 عاماً، وهو أحد نجوم فريق ناساف الأوزبكي، كما يتواجد في صفوف منتخب بلاده الذي ضمن التأهل المباشر للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وجرت مراسم التوقيع مع اللاعب بحضور صقر المسكري المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي بني ياس، وسط تطلعات من اللاعب لتقديم الإضافة المطلوبة.