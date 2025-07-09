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الرياضة

«متعبة» تتصدر اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن

«متعبة» تتصدر اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن
9 يوليو 2025 14:24

 
العين (الاتحاد)
تواصلت فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، لليوم السادس، وكسبت «متعبة» نامول أول أشواط منافسات فئة اللقايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 3 كلم، التي أقيمت على ميدان الروضة بمنطقة العين على مدار 15 شوطاً.
وطارت «متعبة» لأحمد علي بن محمد بنواس الكتبي، بناموس الشوط الأول للقايا الأبكار بعد أن قطعت مسافة 3 كيلومترات في زمن 4:31:26 دقيقة، فيما حلق «مياس» لأحمد محمد بن علي الكتبي، بناموس الشوط الثاني للجعدان، بعد أن أنهى السباق بزمن 4:30:37 دقيقة «أفضل توقيت».
وحققت «سمحة» لمبارك بن جوعان بن قطام العامري، ناموس الشوط الثالث للأبكار بتوقيت 4:39:77 دقيقة، وتصدر «مغادر» لعبدالله سيف بن مبارك الخييلي، الشوط الرابع للجعدان، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 4:30:63 دقيقة، وحصدت «مشغلة» لحميد سعيد بن خليفة الدرعي، المركز الأول والناموس في الشوط الخامس، بعد أن تفوقت على منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 4:34:31 دقيقة.
وأسفرت نتائج الأشواط من السادس وحتى الخامس عشر، عن فوز «وعد» لسعيد محمد حميد بن قنون الدرعي، و«قماري» لعبدالله محمد بن سالم الراشدي، و«الهبيبة» لناصر علي بن خصيبه الظاهري، و«أبراج» لمحمد حميد بن محمد الدرعي، و«بغداد» لمحمد خميس بن سالم الدميثي المنصوري، «قمرية» محمد علي سيف بن نغموش الحبسي، و«منصورة» لسعيد سليم بن علي العامري، و«العابر» لهزاع صبيح بن سالم الغيلاني، و«غزر» لعوض سعيد بالكيلة العامري، و«وشام» لعلي خليفة بن محمد شاهين المرر.

 

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