أفـراموفيـتش يدافع عن ألوان «دبي لكرة السلة» في «يوروليج»



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لكرة السلة عن أحدث صفقاته ضمن تشكيلته لموسم 2025-2026، بضم النجم الصربي أليكسا أفراموفيتش، الحاصل على الميدالية البرونزية الأولمبية، والذي يعود إلى اليوروليج بعد موسم قضاه مع سسكا موسكو، ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التوقيع مع دزانان موسى.

توصل دبي لكرة السلة إلى اتفاق مع صانع الألعاب الصربي أليكسا أفراموفيتش للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاث سنوات، حتى يونيو 2028. ويبلغ أفراموفيتش من العمر 30 عاماً، ويبلغ طوله 1.93 متر، وينضم إلى النادي قادماً من سسكا موسكو، حيث حقق معدلاً يبلغ 12.2 نقطة و3.4 تمريرة حاسمة في 20 دقيقة لكل مباراة.

شارك أفراموفيتش في 47 مباراة، ضمن منافسات اليوروليج مع فريق بارتيزان بين 2022 و2024، وكان جزءاً من التشكيلة التي توّجت بلقب دوري الـ ABA لموسم 2022/2023، وخلال مشاركاته في البطولة الأوروبية الأهم، حقق متوسط 8.3 نقطة في 16 دقيقة لعب، وبرز بشكل خاص في مباراة أمام أناضولو إيفيس في 29 فبراير 2024، حيث سجل 30 نقطة، وحصد تقييم أداء بلغ 32. كما خاض اللاعب 26 مباراة في بطولة اليوروكاب مع فريقي بارتيزان وأونيكاخا.

وتنقل أفراموفيتش بين عدة دوريات أوروبية كبرى، حيث لعب في صربيا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا. بدأ مسيرته في بلده الأم مع فريقي تشاتشاك، وأوك كيه بلغراد، ثم تألق في إيطاليا مع فاريزي لثلاثة مواسم، ما لفت الأنظار إليه من الدوري الإسباني، ليوقع مع فريق إسباني في 2019. وفي موسم 2020/2021 مع فريق إستيوديانتيس الإسباني، سجل متوسط 16.4 نقطة، و2.9 متابعة و3.5 تمريرة حاسمة في 36 مباراة، ليصبح من أبرز لاعبي الدوري في ذلك الموسم.

بعدها عاد إلى صربيا، ولعب مع بارتيزان من 2021 إلى 2024 تحت قيادة المدرب المخضرم زيلكو أوبرافوفيتش، وحقق خلال تلك الفترة متوسطات دورية تراوحت بين 8.8 و11.3 نقطة في المباراة الواحدة. وفي آخر مواسمه مع سسكا موسكو (2024/2025)، كان أحد أبرز عناصر الفريق وأسهم في التتويج بلقب دوري VTB.

بهذا التعاقد، يواصل نادي دبي لكرة السلة تشكيل فريق تنافسي بخبرات عالية، استعداداً لموسمه الأول في بطولة اليوروليج، ممثلاً منطقة الشرق الأوسط على أرفع منصة كرة سلة في أوروبا. كما ويمكن للجماهير الآن تسجيل اهتمامهم لحضور مباريات أفراموفيتش، وجميع مواجهات دبي لكرة السلة على أرضه، من خلال موقع كوكا كولا أرينا.