الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 لاعبين في قائمة «القوى» للبطولة العربية والألعاب الآسيوية

5 لاعبين في قائمة «القوى» للبطولة العربية والألعاب الآسيوية
9 يوليو 2025 17:00


دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد اختيار 5 لاعبين بفئتي الناشئين والشباب في رمي الجلة والقرص والمطرقة، للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بتونس من 23 إلى 27 أغسطس، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، والمقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر.
ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على كل من سالم المقبالي، ومحمد عادل، وخالد أحمد سليمان، وسلمى المري، ووديمة المري، للمشاركة مع المنتخب في البطولتين.
وأكد اتحاد ألعاب القوى في بيان اليوم، بمناسبة الإعلان عن المشاركة في البطولتين، انطلاق معسكر إعداد للمنتخب في سلوفينيا، اليوم ويستمر حتى موعد البطولة العربية لتجهيز اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بإشراف طاقم فني متخصص.
ويتضمن المعسكر تدريبات يومية على تقنيات الرمي، والتحليل الفني للأداء، والجوانب التكتيكية والذهنية، لتعزيز قدرات اللاعبين، ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتطوير منتخبات الرمي، وتمكين اللاعبين من المنافسة الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة
نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى
عداءة كينيا.. «مدمرة الأرقام»!
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
آخر الأخبار
«العجائب السبع».. حلمٌ يجمع باريس سان جيرمان وتشيلسي!
الرياضة
«العجائب السبع».. حلمٌ يجمع باريس سان جيرمان وتشيلسي!
اليوم 10:25
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©