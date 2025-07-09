نيويورك نيكس «نيولوك» في أبوظبي



دبي (الاتحاد)



أعلن فريق نيويورك نيكس رسمياً عن تعيين مايك براون مدرباً جديداً له، في خطوة تمثل فصلاً جديداً لأحد أعرق أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وقد حاز براون على جائزة أفضل مدرب في الدوري مرتين، ويمتلك خبرة واسعة في الأدوار الإقصائية. كما يتمتع بصفات قيادية وتنظيمية بارزة، وله سجل حافل في تحقيق البطولات.

وأكد ليون روز، رئيس نادي نيويورك نيكس، هذا التعيين في وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، مصرحاً: «يشكل انضمام مايك إضافةً نوعيةً إلى مؤسستنا، نظراً لخبرته الواسعة في التدريب في أكبر المحافل الرياضية، وسجله الزاخر بالإنجازات والانتصارات».

ويتواجه فريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2025 المقدمة من شركة القابضة (ADQ)، وذلك يومي 2 و4 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وعلى الرغم من استضافة أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ عام 2022، فإن هذه المشاركة ستكون الأولى لفريق نيويورك نيكس في أبوظبي.

ويتسلّم براون دفة القيادة بعد أن حقق فريق نيكس أقوى مواسمه منذ عقود. وقد بلغ الفريق، تحت قيادة توم ثيبودو، نهائيات بطولة المنطقة الشرقية لأول مرة منذ عام 2000، مما بعث آمالاً جديدة في العودة للمنافسة على البطولات. ومع ذلك، ارتأت الإدارة أن الفريق يحتاج إلى مدربٍ جديد للارتقاء به نحو مستويات أعلى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك براون: «أتسلّم المهمة مع طموحٍ كبيرٍ يفوق أي توقعات، وهو ما يليق باسم فريق نيكس وتاريخه. لقد تحدثنا عن ماديسون سكوير جاردن الاستثنائي، وعن جماهيرنا العظيمة. إنني أحب التحديات وأتوق إلى تحقيق التوقعات المنشودة».

ويُشرف براون حالياً على قيادة فريق نيكس في سعيه لإحراز لقب البطولة للمرة الأولى منذ عام 1973، مع عددٍ من النجوم التي يضمها فريق نيويورك نيكس، من أبرزهم اللاعب جالين برونسون، المشارك في فريق كل النجوم مرتين، وكارل أنثوني تاونز، المشارك في فريق كل النجوم خمس مرات، وميكال بريدجز، الذي تم اختياره ضمن فريق أفضل لاعبي الدفاع في الدوري عام 2022.

وأضاف براون: «نتطلع إلى إرساء ثقافة انتصارات مستدامة تثمر عن الفوز بالبطولات، وهذا هو جوهر وجودي هنا».

ويضم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، الخصم المرتقب لفريق نيكس في أبوظبي، كوكبةً من اللاعبين البارزين، في مقدمتهم جويل إمبيد، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2023، وبول جورج، المشارك في فريق كل النجوم تسع مرات، وتيريس ماكسي، المشارك في فريق كل النجوم عام 2024. وتشكّل مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي فرصة مثالية للمدرب براون لتعزيز التناغم بين اللاعبين، واختبار التشكيلات المتنوعة، وضمان الجاهزية الكاملة للفريق قبيل بدء منافسات الموسم.