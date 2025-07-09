منافسات قوية في الجولة الخامسة من بطولة الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

حافظ أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج على صدارة الفئة المفتوحة ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة.

وجاءت صدارة فريد برصيد 5 نقاط، وبالعلامة الكاملة في 5 جولات، ونجح عمار السدراني لاعب الفجيرة في التقدم للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساوياً مع إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي وحمدان إدريس لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

حضر افتتاح الجولة الخامسة على الطاولة الأولى هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة وعبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد عبدالله، المدير الفني لاتحاد الشطرنج.

وتقاسمت 4 لاعبات قمة مسابقة السيدات، بعد الجولة الخامسة برصيد 4 نقاط، وهن وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وأحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج، وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وزينب المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحافظ محمد المعيني لاعب نادي الشارقة على صدارة مسابقة تحت 8 سنوات للأولاد، برصيد 7 نقاط من 7 جولات، يليه أحمد عبدالله الزحمي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج برصيد 6 نقاط، يليه 3 لاعبين برصيد 5 نقاط، هم محمد الحمودي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وزميله عبدالرحمن صالح وحمزة الحوسني لاعب نادي خورفكان.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للأولاد، تقاسم القمة برصيد 6 نقاط من 7 جولات، زايد آل علي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسيف العفيفي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، يليهما سالم المهيري لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برصيد 5.5 نقطة.

وفازت ميرة الخاطري لاعبة نادي فتيات رأس الخيمة بالمركز الأول، ولقب مسابقة تحت 8 سنوات للإناث، برصيد 6 نقاط من 7 جولات، تليها فاطمة راشد من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، جاءت فاطمة سعيد الشحي لاعبة نادي فتيات رأس الخيمة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، فازت حفصة عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول برصيد برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، وجاءت زميلتها مريم خالد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم زميلتها بدرية السويدي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.