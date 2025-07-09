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الرياضة

رانجنيك يتعافى في سالزبورج

رانجنيك يتعافى في سالزبورج
9 يوليو 2025 16:34

لندن (د ب أ)

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يواصل رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم، التعافي في أحد مستشفيات سالزبورج، وذلك بعد خضوعه لإجراء طبي لعلاج جرح مصاب بالتهاب ناتج عن عملية جراحية في الكاحل.
وذكرت تقارير أن المدرب الألماني، البالغ من العمر 67 عاماً، أجرى العملية الجراحية المعتزمة منذ فترة طويلة في الكاحل الشهر الماضي، لكنه اضطر لاحقاً للعودة إلى المستشفى بسبب الإصابة بعدوى في موضع الجراحة.
ووفقاً لوسائل إعلام نمساوية، فإن الجراحة الثانية سارت بسلاسة، وأن رانجنيك، الذي يشغل منصب مدرب المنتخب النمساوي منذ صيف 2022، في حالة جيدة الآن.
ويستأنف منتخب النمسا مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر المقبل، بمواجهة قبرص والبوسنة والهرسك ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

رالف رانجنيك المدير الفني لفريق شالكه الألماني
النمسا
سالزبورج
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