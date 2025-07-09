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الرياضة

شفيونتيك إلى نصف نهائي ويمبلدون

شفيونتيك إلى نصف نهائي ويمبلدون
9 يوليو 2025 18:49

 
لندن (أ ف ب)
بلغت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثامنة نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة 6-2 و7-5 في الدور ربع النهائي.
وهي المرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي تبلغ فيها شفيونتيك نصف نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، حيث بلغت المربع الذهبي في أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، وخسرت أمام الأميركية ماديسون كيز التي توجت باللقب لاحقا، قبل أن تخسر مجددا في نصف نهائي رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وخسرت أمام سابالينكا.
وتوجت شفيونتيك بأربعة ألقاب كبرى على الملاعب الترابية لبطولة فرنسا المفتوحة (2020 و2022 و2023 و2024)، بالإضافة إلى لقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2022، لكنها عانت على ملاعب نادي عموم إنجلترا، وكانت أفضل نتيجة سابقة لها في ويمبلدون هي الوصول إلى ربع النهائي عام 2023.
وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى (2-2) قبل أن تفرض البولندية أفضليتها وتكسب أربعة أشواط متتالية منهية المجموعة في صالحها 6-2 في 38 دقيقة.
وتابعت شفيونتيك تفوقها ورفعت عدد الأشواط المتتالية التي كسبتها إلى سبعة بكسرها إرسال الروسية في الشوط الثاني للمجموعة الثانية وتقدمت 3-0 قبل أن ترد لها الأخيرة التحية في الشوط الخامس مقلصة الفارق إلى 2-3.
واستعادت شفيونتيك توازنها في الشوط السادس وكسرت إرسال الروسية لتتقدم 4-2، لكن الأخيرة ردت لها التحية مباشرة في الشوط السابع، وكسبت الثامن مدركة التعادل 4-4 ثم 5-5، قبل أن تنجح شفيونتيك في كسر إرسالها في الشوط الثاني عشر وحسم المجموعة في صالحها 7-5 في 70 دقيقة. 

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