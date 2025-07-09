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الرياضة

ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه

ليون باق في الدرجة الأولى بعد قبول استئنافه
9 يوليو 2025 18:53


باريس (أ ف ب)
سيبقى ليون ضمن أندية الدرجة الأولى في بطولة فرنسا لكرة القدم بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به لإبطال قرار من هيئة الرقابة المالية بإسقاطه إلى الدرجة الثانية، كما أعلن الاتحاد الفرنسي الأربعاء.
ونجحت رئيسة النادي الجديدة ميشيل كانج والمدير العام ميكايل جيرليج في اقناع هيئة الرقابة بان النادي يملك الامكانيات المادية اللازمة لخوض موسم 2025-2026.
وكانت هيئة الرقابة المالية في فرنسا اتخذت قراراً بإسقاط ليون إلى الدرجة الثانية في 24 يونيو الماضي بعد أن فشل النادي في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التقييدية التي فرضتها في نوفمبر، بما في ذلك الهبوط الإداري الاحترازي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي. 

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