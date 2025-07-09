الخميس 10 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحكم بالسجن على كارلو أنشيلوتي لمدة عام

الحكم بالسجن على كارلو أنشيلوتي لمدة عام
9 يوليو 2025 19:06

 

لندن (رويترز) 
قالت محكمة إسبانية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها قضت بحبس الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم لمدة عام واحد، بسبب عدم دفع الضرائب على الدخل الخاص بحقوق الصور عندما كان مدرباً لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي في عام 2014.
وحصل أنشيلوتي، الذي أدار ريال مدريد بين عامي 2013 و2015 وبين عامي 2021 و2025، على البراءة من تهمة مماثلة لعام 2015، إذ لم تتمكن المحكمة من إثبات إقامته في إسبانيا لفترة كافية لتحمل التزامات ضريبية. وانتقل إلى لندن بعد إقالته من تدريب ريال مدريد في مايو 2015.
ونادراً ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لمدة أقل من عامين لأي متهم في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم تسبق إدانته من قبل، ومدرب بايرن ميونيخ وميلان وتشيلسي السابق هو أحدث الشخصيات المرتبطة بكرة القدم التي يتم التحقيق معها وإدانتها من قبل سلطات الضرائب الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي. 

أخبار ذات صلة
«العجائب السبع».. حلمٌ يجمع باريس سان جيرمان وتشيلسي!
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الاحتيال المالي
كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
«العجائب السبع».. حلمٌ يجمع باريس سان جيرمان وتشيلسي!
الرياضة
«العجائب السبع».. حلمٌ يجمع باريس سان جيرمان وتشيلسي!
اليوم 10:25
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)
اليوم 10:12
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
الذكاء الاصطناعي
"سامسونج" تكشف عن سلسلة هواتفها القابلة للطي
اليوم 10:05
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
الرياضة
ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
اليوم 09:58
ريال مدريد.. «1 من 20»!
الرياضة
ريال مدريد.. «1 من 20»!
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©