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الرياضة

السبب الحقيقي لدخول مبابي المستشفى.. «دجاج فاسد»

السبب الحقيقي لدخول مبابي المستشفى.. «دجاج فاسد»
9 يوليو 2025 19:40


معتز الشامي (أبوظبي)

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لم يُقدّم كيليان مبابي أداءً يُذكر في كأس العالم للأندية 2025، فباستثناء هدفه في ربع النهائي ضد بوروسيا دورتموند، بدأ المهاجم الفرنسي يستعيد إيقاعه تدريجياً، والآن نعرف السبب، وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» اليوم الأربعاء، فإن نجم ريال مدريد تعرض لتسمم غذائي قبل سفره إلى الولايات المتحدة، بسبب بكتيريا تم العثور عليها في دجاج فاسد.
ولم تكن مشكلةً بسيطة، حيث خسر مبابي 6 كيلوجرامات نتيجة التسمم، وهو ما يُفسر تراجع لياقته البدنية في بداية البطولة. وتدهورت حالته الصحية لدرجة أنه نُقل إلى المستشفى في 18 يونيو، في خضمّ معسكر تدريب ريال مدريد.
وبدأ الأمر كله بانزعاج في المعدة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، ولكن تم التهوين من شأن الأعراض في البداية، لكن حالته ساءت بعد وصوله إلى أميركا، حيث دفعت الحمى والغثيان وآلام البطن الأطباء إلى الاشتباه في التهاب المعدة والأمعاء الحاد، مع أن الحالة كانت أكثر تعقيدًا مما كان متوقعاً.
وفي مرحلة ما، اعتبر الأطباء أن السبب هو ضربة الشمس أو التهاب الزائدة الدودية، وفي النهاية، وبعد عدة فحوصات طبية، تم اكتشاف السبب الحقيقي، حيث أكل «دجاج فاسد».
وخرج مبابي من المستشفى في 19 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأ يستعيد مستواه تدريجياً، ورغم هذا القلق، يُظهر مبابي الآن علامات تعافي مع اقتراب المرحلة الأخيرة من البطولة. وكان هدفه في مرمى دورتموند بمثابة دفعة معنوية كبيرة له ولريال مدريد. وإذا استعاد مستواه المعهود، فقد يكون حاسماً في الصراع على اللقب.
وهل سيبدأ كيليان مبابي مباراة باريس سان جيرمان في نصف النهائي؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يدور في أذهان العديد من المشجعين، بينما يقرر تشابي ألونسو من سيدخل التشكيلة الأساسية، والتي سيتم الإعلان عنها قبل وقت قصير من نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ومباراة بهذا الحجم، يتوقع أن يضع تشابي ألونسو النجم الفرنسي في مركز الهجوم، في حين يعني ذلك وضع جونزالو جارسيا، اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في البطولة، على مقاعد البدلاء.

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