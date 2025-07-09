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الرياضة

موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق

موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
9 يوليو 2025 19:13

 

إيست روثرفورد (د ب أ)
أكد جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تحميل أحد المسؤولية عن إصابته القوية بكسر في الساق التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية لكرة القدم.
قال اللاعب الألماني الدولي في مقطع فيديو عبر شبكة إنستجرام: «أؤكد أنه لا يمكن القاء اللوم في إصابتي على أي شخص، ما حدث وارد». وأصيب موسيالا بكسر في الشظية (قصبة الساق) نتيجة كسر وخلع في الكاحل الأيسر بعد اصطدامه بالإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، خلال محاولة استحواذ على الكرة في أواخر الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 2/ صفر، ضمن منافسات دور الثمانية، يوم السبت الماضي في أتلانتا.
وخضع موسيالا (22 عاماً) لعملية جراحية بعد عودته إلى ألمانيا، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر. وأضاف لاعب بايرن ميونيخ: «أشكركم كثيراً على كل الدعم الرائع الذي تلقيته منكم جميعاً، إنه أمر يعني لي الكثير، من الرائع أن يتحد عالم كرة القدم في هذه الفترة، وأقدر ذلك».
وأضاف: «لقد سارت العملية الجراحية على ما يرام، وأنا في رعاية جيدة، سوف أستغل الفترة القادمة لاستعادة عافيتي وحالتي الإيجابية».

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وكان دوناروما قد أعرب عن ندمه على «إنستجرام» بعد المباراة بوقت قصير، وأكد لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت» إنه شعر «بالصدمة لما حدث. وبالتأكيد لم تكن نيتي أن أصيب موسيالا».

جمال موسيالا
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
جانلويجي دوناروما
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