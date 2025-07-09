بينشيتش تحقق المفاجأة للمرة الأولى في ويمبلدون



لندن (د ب أ)



فجرت السويسرية بيليندا بينشيتش مفاجأة مدوية بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في تاريخها بإقصاء الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميا، بعد مباراة استمرت ساعتين وثماني دقائق، انتزعت بينشيتش بطاقة التأهل بالفوز على أندريفا بنتيجة 7/ 6 (7/ 3) و7/ 6 (7/ 2).

وتأهلت السويسرية لقبل نهائي إحدى بطولات جراند سلام للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2019، وأصبحت أيضاً أول لاعب أو لاعبة من سويسرا تبلغ نصف نهائي فردي بطولة ويمبلدون منذ روجر فيدرر عام 2019.

وكانت بينشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 غابت عن جميع بطولات جراند سلام في العام الماضي 2024 لتضع مولودها الأول. وستلعب النجمة السويسرية في الدور المقبل ضد البولندية إيجا شفيونتيك التي تأهلت أيضا لأول مرة في تاريخها لقبل نهائي ويمبلدون على حساب الروسية ليودميلا سامسونوفا، وقالت بينشيتش عقب فوزها داخل الملعب «التأهل لقبل النهائي في ويمبلدون، حلم تحقق».