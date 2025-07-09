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الرياضة

سيتي يتعاقد مع الألمانية لومان لاعبة بايرن ميونخ

سيتي يتعاقد مع الألمانية لومان لاعبة بايرن ميونخ
9 يوليو 2025 20:15

 
لندن (د ب أ)

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تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع سيدني لومان لاعبة وسط منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ لتنضم إلى الفريق النسائي للنادي في عقد لمدة ثلاث سنوات، لتصبح ثالث صفقة للنادي الإنجليزي هذا الصيف.
وتشارك لومان حالياً مع منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم النسائية «يورو 2025»، وحققت بقميص بايرن لقب الدوري أربع مرات، منها الثنائية المحلية في الموسم الماضي. وقالت لومان على موقع مانشستر سيتي الإلكتروني «لطالما فكرت في اللعب خارج ألمانيا يوماً ما في مسيرتي، وشعرت بأن 2025 هو العام المناسب لتحقيق ذلك».

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