أنشيلوتي يرفض التعليق على قرار حبسه لعام بتهمة التهرب الضريبي



مدريد (أ ب)

قضت محكمة إسبانية بالسجن لمدة عام على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لمنتخب البرازيل لكرة القدم بتهمة التهرب الضريبي.

وتم اتهام أنشيلوتي بالتهرب الضريبي عندما كان مدرباً لريال مدريد في 2014، وقررت المحكمة تغريمه 386 ألف يورو (187ر452 دولار أميركي). وانضم أنشيلوتي لسلسلة من نجوم كرة القدم الذين اتهمتهم السلطات الإسبانية بالتهرب من سداد الضرائب، ولم يتم إيداع أحد منهم في السجن حتى الآن. ويسمح القضاء الإسباني بتعليق عقوبة السجن التي تقل عن عامين بالنسبة للمتورطين لأول مرة.

ورفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمتحدث الإعلامي لأنشيلوتي التعليق على قرار المحكمة. ويعد أنشيلوتي أحد أنجح مدربي كرة القدم، حيث أنه المدير الفني الوحيد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات بواقع 3 مرات مع ريال مدريد ومرتين مع ميلان. كما أنه المدرب الوحيد الذي فاز بألقاب الدوري المحلي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

اتهم المدعي العام في إسبانيا، أنشيلوتي بالاحتيال على الدولة بمبلغ مليون يورو (مليون دولار) في عامي 2014 و2015، وطالب بسجن المدرب الإيطالي أربع سنوات وتسعة أشهر في تهمتين بالاحتيال الضريبي. وفي مارس 2024، سبق أن اتهم المدعي العام أيضاً أنشيلوتي باللجوء لشركات وهمية في جزر فيرجن، لا تزاول أي نشاط اقتصادي، لإخفاء أرباحه الحقيقية.

من جانبه، قال كارلوس سانشيز، المتحدث الإعلامي لأنشيلوتي: «كارلو لن يعلق بشيء في الوقت الحالي». أما الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فقد اكتفى ببيان مقتضب يقول فيه إنه يتابع القضية. وأنهى أنشيلوتي ولايته الثانية مع ريال مدريد، وانتقل لتدريب منتخب البرازيل في أوائل يونيو الماضي.