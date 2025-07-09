سينر يروض شيلتون في الطريق إلى نصف نهائي ويمبلدون



لندن (رويترز)

بدد الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا أي شكوك حول لياقته البدنية ليهزم بن شيلتون 7-6 و6-4 و6-4 ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء، وخسر سينر نقطتين على الإرسال في المجموعة الافتتاحية، لكنه لم يستطع تهديد إرسال شيلتون القوي قبل أن يحصد سبع نقاط متتالية في الشوط الفاصل.

وواصل شيلتون المصنف العاشر صراعه مع شيلتون الحائز ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، لكن اللاعب الأمريكي تعثر عندما كان متأخراً 4-5 في المجموعة الثانية ليحسمها سينر في ثاني فرصة كسر يحظى بها.

وتكرر السيناريو نفسه في المجموعة الثالثة، حيث وضع الإيطالي منافسه تحت الضغط في الشوط العاشر، واستسلم شيلتون بعد ساعتين و19 دقيقة من المنافسة.