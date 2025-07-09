ديوكوفيتش «الرابع عشر» يصعد إلى نصف نهائي ويمبلدون

لندن (د ب أ)

صعد النجم الصربي المخضرم، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس عالمياً، للدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس ثالثة بطولات جراند سلام هذا العام بالفوز على الإيطالي فلافيو كوبولي، اليوم الأربعاء.

احتاج ديوكوفيتش إلى ثلاث ساعات و11 دقيقة لحسم المباراة لصالحه، ونجح في قلب تأخره بنتيجة 6 / 7 (6 / 8) في المجموعة الأولى إلى الفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 / 2 و7 / 5و6 / 4.

وتأهل الصربي المخضرم البالغ من العمر 38 عاماً للدور قبل النهائي في ويمبلدون للمرة 14 في تاريخه، وهو رقم قياسي، يتسلح به في إطار مساعيه للفوز بهذا اللقب المرموق للمرة الثامنة.

ويستعد ديوكوفيتش لمواجهة من العيار الثقيل في الدور قبل النهائي ضد الإيطالي الآخر، يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، الذي تأهل بدوره بالفوز على الأميركي بن شيلتون، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وفي مباراة قبل النهائي الثانية يلتقي الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب في آخر عامين ضد الأميركي تايلور فريتز.