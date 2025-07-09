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الرياضة

سان جيرمان يصعق الريال بـ «رباعية» في مونديال الأندية

سان جيرمان يصعق الريال بـ «رباعية» في مونديال الأندية
10 يوليو 2025 01:06

واشنطن (رويترز)

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استغل باريس سان جيرمان خطأين دفاعيين فادحين مبكرين في طريقه للفوز 4-0 على ريال مدريد الذي لم يظهر بصورته المعهودة في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.
بدأ الفريق الفرنسي المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة السادسة عندما انطلق ديزريه دوي من الناحية اليمنى ولعب تمريرة عرضية منخفضة أخفق راؤول أسينسيو في إبعادها ليقطعها عثمان ديمبلي لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال تدخل ليبعد الكرة التي وصلت إلى فابيان رويز الذي وضعها في الشباك الفارغة.
وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل ديمبلي الهدف الثاني عندما مرت الكرة من تحت قدم أنطونيو روديجر مدافع ريال أثناء محاولة التمرير ليستغل ديمبلي الهفوة ويتقدم لينفرد بالحارس ويضعها في الشباك.
ومن هجمة مرتدة سريعة بدأها سان جيرمان في نصف ملعبه، سجل رويز هدفه الشخصي الثاني من مسافة قريبة ليجعل النتيجة 3-0.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أطلق ديمبلي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا ركلة ركنية لم يشتتها لاعبو ريال لكن كورتوا تصدى لمحاولته.
وفي آخر هجمات الشوط الأول، أبعد كورتوا كرة خادعة لعبها ديمبلي مستغلاً تقدم الحارس البلجيكي.
ومن هجمة مرتدة سريعة في بداية الشوط الثاني، وضع دوي الكرة في الشباك من مسافة قريبة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل ديمبلي الذي مرر الكرة لزميله الشاب.
واستحوذ ريال مدريد على الكرة بصورة أكبر مع مرور الوقت في الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى وإن أبعد الحارس جيانلويجي دوناروما تمريرة عرضية خطيرة لعبها كيليان مبابي في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 70 انطلق مبابي بسرعة واخترق خطوط فريقه السابق لكنه فقد التحكم في الكرة التي وصلت إلى الحارس.
وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل جونزالو راموس الهدف الرابع من مسافة قريبة مستغلاً هجمة مرتدة سريعة تلاعب خلالها زميله برادلي باركولا بدفاع ريال.
وبهذا يضرب سان جيرمان موعداً في النهائي مع تشيلسي الإنجليزي الذي تغلب 2-0 على فلومينينسي البرازيلي في مباراة قبل النهائي الأخرى.

باريس سان جيرمان
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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