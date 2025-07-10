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الرياضة

إنريكي يرشح ديمبلي للكرة الذهبية

إنريكي يرشح ديمبلي للكرة الذهبية
10 يوليو 2025 08:14

واشنطن (د ب أ)

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رشح لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
ويقدم ديمبلي أداءً مذهلاً في العام الحالي، الذي شهد فوز سان جيرمان بأربعة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية الفرنسية. وواصل ديمبلي مستواه المميز، بعدما قاد فريق العاصمة الفرنسية إلى فوز كاسح 4 - صفر على ريال مدريد الإسبانيء، ليتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وصنع ديمبلي الهدف الأول لسان جيرمان، الذي سجله فابيان رويز في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف النجم الدولي الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف رويز والبرتغالي جونكالو راموس الهدفين الثالث والرابع لفريق العاصمة الفرنسية على الترتيب.
وقال إنريكي عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي: «كي تفوز بجائزة الكرة الذهبية، ينبغي عليك أن تسجل الأهداف وتقدم التمريرات الحاسمة لزملائك، ثم تجلب الألقاب للفريق». 
وأضاف المدرب الذي سبق له تدريب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني: «إذا كان هناك لاعب واحد قام بكل ذلك، فهو عثمان ديمبلي، إنه يتفوق على جميع اللاعبين الآخرين بفارق كبير في رأيي».
وضرب سان جيرمان موعداً أوروبياً خالصاً في المباراة النهائية للمسابقة التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، يوم الأحد المقبل، ضد تشيلسي الإنجليزي. 
وكان تشيلسي اقتنص بطاقة الترشح الأولى للنهائي عقب فوزه المستحق 2 - صفر على فلوميننسي البرازيلي، في لقاء المربع الذهبي الآخر. 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
لويس إنريكي
عثمان ديمبلي
الكرة الذهبية
تشيلسي
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