الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نهاية حزينة لرحلة مودريتش مع ريال مدريد

نهاية حزينة لرحلة مودريتش مع ريال مدريد
10 يوليو 2025 08:20

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
فينيسيوس.. «الأسئلة» أكثر من «الإجابات»!


شكلت مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي نهاية حزينة للنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش مع الفريق الملكي.
وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية صفر - 4 أمام سان جيرمان، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. 
وكتب مودريتش كلمة النهاية لمسيرته الحافلة مع «الريال»، الذي أمضى بين جدرانه 13 عاماً، تُوج خلالها بـ28 لقباً.
وتُوج مودريتش مع الريال بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب السوبر الأوروبي، 5 ألقاب كأس العالم للأندية، 4 ألقاب الدوري الإسباني، لقبين بكأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في السوبر الإسباني، ولقب وحيد بكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال).
ومن المقرر أن ينضم النجم الكرواتي، الذي شارك بديلاً في آخر 26 دقيقة من عمر المباراة، إلى ميلان الإيطالي بداية من الموسم المقبل. 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
لوكا مودريتش
ميلان
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©