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الرياضة

كارفخال وميليتاو يعودان إلى ريال مدريد بعد غياب طويل

كارفخال وميليتاو يعودان إلى ريال مدريد بعد غياب طويل
10 يوليو 2025 08:27

واشنطن (د ب أ)

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شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، عودة الثنائي داني كارفخال وإيدير ميليتاو للملاعب بعد فترة طويلة من الغياب عن المستطيل الأخضر.
وتواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي انتهى بخسارة قاسية للريال صفر - 4 أمام سان جيرمان، بالدور قبل النهائي للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الدفع بهما في الشوط الثاني. 
وبعد تسعة أشهر من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في وتر الركبة في ساقه اليمنى، عاد كارفخال مجدداً إلى الملاعب بقميص ريال مدريد.
وأصيب قائد فريق العاصمة الإسبانية في 5 أكتوبر الماضي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للريال، وتحديداً خلال مباراة الفريق ضد فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. 
وبعد ستة أيام من ذلك، خضع كارفخال لعملية جراحية، ومنذ ذلك الحين، بدأ رحلة تعافي طويلة توجت بعودته إلى الملاعب في اللقاء ضد باريس سان جيرمان، حيث حل اللاعب المخضرم بديلاً لجونزالو جارسيا في الدقيقة 71، ليكون هذا هو ظهوره الأول في إحدى المباريات الرسمية.
أما ميليتاو، عاد للريال بعد ثمانية أشهر من إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي طال الغضروفين الهلاليين في ركبته اليمنى، حيث أصيب المدافع البرازيلي في 9 نوفمبر 2024، في مباراة الفريق ضد أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 13 من الدوري الإسباني. 
وبعد عشرة أيام، خضع ميليتاو لعملية جراحية، ومنذ ذلك الحين، بدأ رحلة تعافي طويلة توجت بعودته للملاعب في اللقاء ضد باريس سان جيرمان. بعد عدة أسابيع من التدريب مع زملائه، بدأ ميليتاو المباراة على مقاعد البدلاء وحل بديلا لراؤول أسينسيو في الدقيقة 64 .

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إيدير ميليتاو
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