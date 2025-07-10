سينر وديوكوفيتش.. «الموعد الناري» في ويمبلدون!

لندن (أ ف ب)



حجز الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بطاقته إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في للتنس، للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية، وضرب موعداً نارياً مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس وحامل اللقب سبع مرات الجمعة.

ولدى السيدات، واصلت البولندية إيجا شفيونتيك عروضها الرائعة وبلغت دور الأربعة للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بفوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة 6-2 و7-5، وستواجه السويسرية بيليندا بنتشيتش الخامسة والثلاثين وبطلة أولمبياد طوكيو عام 2021، والتي تغلبت على الروسية الأخرى ميرا أندرييفا السابعة 7-6 و7-6.

وبدد سينر مخاوفه بشأن إصابة في مرفقه تعرض لها في ثمن النهائي، وتغلب بسهولة على الأميركي بن شيلتون العاشر 7-6 و6-4 و6-4.

واحتاج سينر البالغ من العمر 23 عاماً، والذي ألغى حصة تدريبية الثلاثاء بسبب إصابته في المرفق الأيمن خلال مباراته ضد البلغاري جريجور ديميتروف، إلى ساعتين و19 دقيقة للتخلص من عقبة بن شيلتون.

وكان سينر الذي ارتدى كماً أبيض واقياً على ذراعه اليمنى وبدا عليه الضيق أحياناً، أثار مخاوف من احتمال انسحابه من ويمبلدون بعد إصابته في مرفقه الأيمن إثر سقوط محرج في الشوط الأول لمباراته ضد ديميتروف الاثنين.

كان متأخراً بمجموعتين، وعلى شفا هزيمة مفاجئة عندما أصيب ديميتروف بشد عضلي في صدره أثناء إرساله، واضطر إلى الانسحاب من المباراة.

وألغى سينر، المتوج بثلاثة القاب كبرى، حصة تدريبية كانت مقررة في نادي عموم إنجلترا الثلاثاء، وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي بسبب إصابته.

ويُعد المصنف الأول عالمياً والذي لم يسبق له الوصول إلى نهائي ويمبلدون، أول لاعب إيطالي يصل إلى نصف النهائي في نادي عموم إنجلترا أكثر من مرة، بعدما فعلها في عام 2023.

بعد خسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي ملحمي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي، عندما أهدر تقدمه بمجموعتين وثلاث نقاط لحسم المباراة في الثالثة، استعاد سينر نشاطه في مبارياته الثلاث الأولى في ويمبلدون.

خسر 17 شوطاً فقط وعادل رقماً قياسياً عمره 53 عاماً لأقل عدد في خسارة الأشواط في طريقه إلى ثمن النهائي في ويمبلدون.

لكن إصابة سينر ألقت بظلال من الشك على سعيه للوصول إلى نهائي إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الرابعة على التوالي.

علق بعد المباراة «لم أكن قلقاً جداً»، مضيفاً (الثلاثاء)، لعبت 20 دقيقة بدون إرسال وبدون تسديد الكرة بنسبة 100%، الأحاسيس كانت جيدة خلال الإحماء».

وتابع «كانت نسبة اللياقة البدنية عالية جداً، لذا أنا سعيد».

ويلتقي سينر في نصف النهائي مع بطل ويمبلدون سبع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس والذي تغلب الإيطالي الآخر فلافيو كوبولي الثاني والعشرين 6-7 و6-2 و7-5 و6-4.

وتأتي مواجهة سينر وديوكوفيتش بعد شهر من لقائهما في نصف نهائي رولان جاروس عندما حسمها الإيطالي بثلاث مجموعات.

ويتفوق سينر في مواجهاته مع ديوكوفيتش بخمسة انتصارات مقابل أربع هزائم، لكنه خسر مباراتين فقط على العشب أمام الصربي في ربع نهائي ويمبلدون في عام 2022 ونصف النهائي في العام التالي.

وعلى غرار مباراته ضد البريطاني أليكس دي مينور خسر الصربي البالغ من العمر 38 عاماً المجموعة الأولى، لكنه كسب الثلاث التالية أمام مقاومة كبيرة من الواعد كوبولي البالغ من العمر 23 عاماً، وبلغ نصف النهائي في ويمبلدون للمرة الرابعة عشرة محطماً الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر.

وتأهل ديوكوفيتش الساعي إلى اللقب الـ25 الكبير في مسيرته الاحترافية، إلى دور الأربعة للمرة الـ52 في الجراند سلام بينها الثلاث الأخيرة.

وكان كوبولي يلعب في أول ربع نهائي له في إحدى بطولات الجراند سلام، بعد أن فاز بأول لقبين في مسيرته في وقت سابق من العام على الملاعب الترابية في بوخارست وهامبورج الألمانية.

وقال ديوكوفيتش: إن ويمبلدون هي «البطولة الأكثر تميزاً» في هذه الرياضة، وسط هتافات الجماهير.

وأضاف: «وبالطبع، ما يعني لي الكثير هو أنني ما زلت قادراً، في سن الثامنة والثلاثين، على خوض الأدوار النهائية من ويمبلدون».

وتابع: «شكراً لكم على تشجيعكم لي رغم سني، أُقدّر ذلك حقاً، إنه لأمر رائع، يُشعرني بصغر سني، وأعتقد أن هناك أمرًا آخر يُشعرني بصغر سني وهو التنافس مع لاعبين صغار، مثل كوبولي».

ولدى السيدات، حجزت شفيونتيك للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، حيث بلغت المربع الذهبي في أستراليا المفتوحة، وخسرت أمام الأميركية ماديسون كيز التي توجت باللقب لاحقاً، قبل أن تخسر مجدداً في نصف نهائي رولان جاروس وخسرت أمام سابالينكا.

وتوجت شفيونتيك بأربعة ألقاب كبرى على الملاعب الترابية لبطولة فرنسا المفتوحة (2020 و2022 و2023 و2024)، بالإضافة إلى لقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2022، لكنها عانت على ملاعب نادي عموم إنجلترا، وكانت أفضل نتيجة سابقة لها في ويمبلدون هي الوصول إلى ربع النهائي عام 2023.

وهو الفوز الخامس لشفيونتيك على سامسونوفا في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وتلتقي شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً سابقاً مع السويسرية بيليندا بنتشيتش الخامسة والثلاثين وبطلة أولمبياد طوكيو عام 2021 والتي تغلبت على الروسية الأخرى ميرا أندرييفا السابعة 7-6 و7-6 .

وستكون المرة الخامسة التي تلتقي فيها شفيونتيك مع بينتشيتش وتميل الكفة للبولندية بثلاثة انتصارات آخرها في ثمن نهائي ويمبلدون عام 2023 مقابل خسارة واحدة كانت في ثمن نهائي فلاشينج ميدوز عام 2021.

وباتت بينتشيتش العائدة إلى الملاعب في خريف عام 2024 بعد ولادة ابنتها، ثاني لاعبة سويسرية تصل إلى نصف النهائي في ويمبلدون، بعد ما يقرب من ثلاثين عاماً عندما وصلت إليه مارتينا هينجيز.

وكانت اللاعبة السويسرية بلغت نصف نهائي بطولة فلاشينج ميدوز عام 2019.

وضمنت بينتشيتش، المصنفة رابعة عالمياً سابقاً، والتي تراجعت إلى المركز 489 في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في بداية العام، إلى قائمة العشرين الأوليات بعد بطولة ويمبلدون.

ووضعت السويسرية حداً لمغامرة أندرييفا البالغة من العمر 18 عاماً، والتي أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى ربع النهائي على العشب في لندن منذ عام 2007.

ومن المتوقع أن تدخل أندرييفا التي قدمت أفضل أداء لها في مسيرتها في ويمبلدون، قائمة أفضل خمس لاعبات في العالم لأول مرة في حال لم تفز الأميركية أماندا أنيسيموفا الثانية عشرة والتي ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا في نصف النهائي الثاني الخميس، باللقب السبت.