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الرياضة

كورتوا: ريال مدريد عانى «الضغط العالي»!

كورتوا: ريال مدريد عانى «الضغط العالي»!
10 يوليو 2025 08:57

واشنطن (د ب أ)

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أكد تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، أن ناديه عانى بشدة من الضغط العالي الذي مارسه نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال لقاء الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.
وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية صفر - 4 أمام باريس سان جيرمان، في الدور قبل النهائي للبطولة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
واستقبل الريال هدفين مبكرين في الدقيقتين السادسة والتاسعة بواسطة فابيان رويز وعثمان ديمبلي على الترتيب، قبل أن يعود رويز لتسجيل الهدف الثالث في منتصف الشوط الأول، ثم اختتم جونكالو راموس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 87 .
وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية عقب اللقاء: «حاولنا أن نلعب بقوة، لكنهم خنقونا بضغطهم، وواجهنا صعوبة في السيطرة على الكرة وإيذائهم من خلال إيجاد المساحات، أولاً تسديدة فابيان، ثم تصد آخر، وبالطبع نأمل أن يعيد ذلك إحياء الفريق، لكننا ارتكبنا هفوتين ساذجتين في الدفاع كلفتانا خسارة المباراة». وبسؤاله عن الفارق بين الريال وسان جيرمان، رد الحارس البلجيكي: «الفارق هو أن ضغطنا كان مختلفاً عن ضغطهم، لم نكن دائما جيدين، منحناهم مساحة كبيرة، وعندما يجدونها، يقضون عليك، هذا ما حدث في الشوط الأول».
وأضاف كورتوا: «في الشوط الثاني، استحوذنا على الكرة أكثر بقليل، حيث ضغطوا بشكل أقل، لكننا لم نستطع أن نؤذيهم، سجلوا هدفا آخر، الأمر كان صعباً، ينبغي علينا أن نعتذر لجماهير ريال مدريد عن هذه المباراة، ولكن على أي حال، في النهاية، كنا نلعب بطولة جيدة».
وقال كورتوا: «تلقينا ضربة سوف تساعدنا على التعلم والتصحيح ومواصلة التحسن، لأنه لا يزال هناك الكثير لنقدمه، إنهم أبطال دوري أبطال أوروبا، وهذا يوضح لنا المستوى الذي نحتاج الوصول إليه». 

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تيبو كورتوا
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