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الرياضة

مدرب ريال مدريد ينتقد نفسه!

مدرب ريال مدريد ينتقد نفسه!
10 يوليو 2025 09:26

واشنطن (د ب أ)

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اعترف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بأحقية باريس سان جيرمان الفرنسي بالصعود على حساب النادي الملكي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، مشيراً إلى أنه استفاد من تجربته مع الفريق في المسابقة المقامة حالياً بالولايات المتحدة.
وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية صفر - 4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدور قبل النهائي للبطولة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
وتلقى الريال هدفين مبكرين في الدقيقتين السادسة والتاسعة بواسطة فابيان رويز وعثمان ديمبلي على الترتيب، قبل أن يعود رويز لتسجيل الهدف الثالث في منتصف الشوط الأول، ثم اختتم جونكالو راموس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 87.
وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء: «كان الوضع معقداً، باريس سان جيرمان مشروع تم بناؤه على مر الزمن، لقد بدأوا من الصفر». 
وأضاف ألونسو، الذي تولى مسؤولية الريال قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال الأندية: «الرغبة في التحلي بشجاعة أكبر لا تعني بالضرورة أن الأمور ستتحسن، بعد تلقي ضربتين قويتين، تجد نفسك متأخراً، لم نكن نستعيد توازننا، كان علينا أن نهدأ».
وأوضح: «إذا كنت متأخراً بهدفين نظيفين، فأنت قريب، لكننا نواجه خصماً قوياً للغاية، يتعين علينا أن نعترف بأننا بدأنا للتو هذه المرحلة الجديدة، هناك مجال للتحسين، ونريد أن نؤدي الأمور بشكل أفضل، ينبغي علينا أن ننتقد أنفسنا، لكن هذا يجب أن يساعدنا على التفكير في الأمور من الآن فصاعداً». 
وأكد ألونسو: «الأهداف عامل حاسم، كنا نريد لعب مباراة قوية، لكن بعد الدقيقة العاشرة، تغيرت نظرتكم للأمور، هذا ما قلته، الأهم من المسافة بين الفريقين، هو الفارق الذي يجب أن نتحسن فيه». 
وأشار المدرب الإسباني الشاب: «المباراة هي نهاية هذا الموسم، سنغادر فريقاً أفضل، يصعب شرح ذلك، أنا مقتنع أن ذلك سيساعدنا على بدء الموسم المقبل بشكل أقوى». واختتم ألونسو تصريحاته قائلاً: «لقد كشفت لي هذه البطولة الكثير، عن هويتنا وما نحتاج إلى تحسينه، أغادر وأنا على يقين بما سنراه، إنها آخر بطولة لموسم
2024 -2025 سنبدأ الشهر المقبل موسم 2025 - 2026، والذي سيكون مختلفاً، أغادر وأنا على يقين واضح». 

مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
تشابي ألونسو
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