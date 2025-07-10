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الرياضة

ميسي يكتب التاريخ في أميركا!

ميسي يكتب التاريخ في أميركا!
10 يوليو 2025 09:58

نيويورك (أ ب)

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أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أول لاعب في الدوري الأميركي يسجل أكثر من هدف في أربع مباريات متتالية، حيث سجل هدفين ليقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند ريفولوشن 2 - 1.
ولم يخسر إنتر ميامي في آخر خمس مباريات، وكان هذا الفوز هو الرابع على التوالي للفريق، الذي حقق الفوز في عشر مباريات وتعادل في ثلاث وخسر في خمس.
وأخطأ المدافع تانر بياسون في التعامل مع الكرة برأسه، واستغل ميسي الفرصة حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 27 من تسديدة قوية.
وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما لعب سيرجيو بوسكيتس الكرة من بعد منتصف الملعب إلى ميسي المنطلق بسرعة، والذي سدد الكرة مباشرة من لمسة واحدة من حافة منطقة الجزاء، لتعانق الشباك.
وعلى الأقل، سجل ميسي هدفا واحدا في خمس مباريات متتالية، علماً بأنه سجل 14 هدفاً، ويتواجد في المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف سام سوريدج لاعب ناشفيل الذي سجل 16 هدفاً، كما صنع ميسي سبعة أهداف في 15 مباراة بالموسم العادي.
وتصدى أوسكار أوستاري، حارس إنتر ميامي، لخمس فرص محققة. ولم يفز نيو إنجلاند في آخر خمس مباريات، علما بأن الفريق فاز في ست مباريات وخسر في مثلها وتعادل في ثماني.
وسجل كارلس جيل هدف نيو إنجلاند في الدقيقة 79 .

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
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