رويز: «مونديال الأندية» أهم من «الكرة الذهبية»



واشنطن (د ب أ)



أكد الإسباني فابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه يسعى لإنهاء موسمه الرائع بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يعيش واحدة من أفضل لحظات مسيرته الكروية حالياً.

وواصل سان جيرمان حلمه نحو التتويج بلقبه الخامس في عامه الاستثنائي، بعدما صعد لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 4 - صفر على ريال مدريد الإسباني، في الدور نصف النهائي للمسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وقال اللاعب الإسباني، الذي نصّب نفسه بطلاً للمباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثالث لسان جيرمان في مرمى الفريق الملكي خلال المباراة، التي أقيمت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي: «أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أمراً أفضل من ذلك».

وأضاف رويز في تصريحات لصحيفة (آس) الإسبانية: «أعيش واحدة من أفضل لحظات مسيرتي، إن لم تكن الأفضل، نخرج من موسم رائع، نحتاج فقط إلى مباراة واحدة أخرى لنختتمه بشكل مثالي».

وأوضح رويز: «إنني سعيد للغاية على المستوى الشخصي، ولكن قبل كل شيء، أعتقد أننا نمر بموسم مذهل، ونلعب كرة قدم جميلة جداً، وفي الوقت نفسه، أعتقد أن الفريق يظهر رغبته في الفوز بكل لقب، ولم يتبق لدينا سوى مباراة واحدة».

وعن حظوظه بشأن التتويج بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، قال رويز: «الأمر لا يعتمد علي، أحاول أن أبذل قصارى جهدي، كلما تم ترشيحي لجائزة مهمة كهذه، أشعر بالسعادة والرضا لوجودي هناك، لكنها جائزة لا أركز عليها كثيراً».

وشدد رويز: «في الحقيقة، هناك العديد من المرشحين، هناك لاعبون جيدون جداً في أوروبا، إذا تم ترشيحي، آمل أن أفوز بالجائزة، لكنني أعرف أنها صعبة للغاية، لا أفكر كثيراً في ذلك، أعتقد أن أهم شيء هو مباراة الأحد، كل ما يهمني هو الفوز بكأس العالم للأندية».

وضرب سان جيرمان موعداً أوروبياً خالصاً في المباراة النهائية للمسابقة التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، يوم الأحد المقبل، ضد تشيلسي الإنجليزي.

وكان تشيلسي اقتنص ورقة الترشح الأولى للنهائي، عقب فوزه المستحق 2 - صفر على فلوميننسي البرازيلي، في لقاء المربع الذهبي الآخر.

ويأمل سان جيرمان في التتويج بلقبه الخامس هذا العام، الذي شهد فوزه بالدوري الفرنسي وكأس رابطة الأندية المحترفة الفرنسية، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.