توتنهام يضم قدوس بـ 75 مليون دولار



لندن (د ب أ)



توصل نادي توتنهام هوتسبير، لاتفاق مع وستهام يونايتد، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشأن التعاقد مع محمد قدوس، حسبما أفادت وكالة أنباء (بي إيه نيوز) البريطانية للأنباء.

وبدأت المحادثات بين الناديين في وقت سابق من هذا الشهر، وتم التوصل لاتفاق بشأن اللاعب الغاني الدولي بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (73. 74 مليون دولار). ومن المقرر أن يخضع قدوس «24 عاماً» للفحص الطبي في توتنهام اليوم الخميس، ويشكل انضمامه دفعة قوية لمدرب الفريق اللندني الجديد توماس فرانك.

وخلال موسمي قدوس في الملاعب الإنجليزية، سجل نجم منتخب غانا 19 هدفاً في 80 مباراة مع وستهام، الذي انضم لصفوفه قادماً من أياكس أمستردام الهولندي في صيف عام 2023 .

ورغم معاناة قدوس من تذبذب في مستواه، خلال موسم 2024 - 2025 تحت قيادة العديد من المدربين في وستهام، فإنه اكتسب سمعة قوية في السنوات الأخيرة، بعد أن تصدر عناوين الصحف للمرة الأولى مع أياكس في هولندا.

وسجل قدوس أربعة أهداف لأياكس في دوري أبطال أوروبا عام 2022، بما في ذلك هدف في الخسارة 1 - 2 أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد، معقل الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يحصل قدوس، الذي بدأ مسيرته مع نادي نوردشيلاند الدنماركي، على فرصة المشاركة مجدداً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تأهل توتنهام للمسابقة القارية، إثر تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.