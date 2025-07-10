كوريا يرحل عن أتلتيكو مدريد



مكسيكو سيتي (أ ب)



رحل أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد عن النادي الإسباني، بعد 10 سنوات مع الفريق، لينضم إلى تيجريس أونال المكسيكي.

وأعلن الناديان عن اتفاقهما على صفقة الجناح الأيمن الأرجنتيني.

وسجل كوريا «30 عاماً» بقميص أتلتيكو 88 هدفاً، وقدم 65 تمريرة حاسمة في 469 مباراة، وأسهم في تتويج الفريق المدريدي بلقب الدوري الإسباني في موسم 2020 -2021 والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في2016.

وأسدل كوريا الستار على مشواره مع أتلتيكو مدريد بخروج الفريق من الدور الأول لكأس العالم للأندية لكرة القدم.

لم يكشف تيجريس عن تفاصيل التعاقد، مشيراً إلى أن اللاعب وصل إلى المكسيك للخضوع للفحص الطبي، تمهيداً لتوقيع العقود.

وكان كوريا ضمن قوام المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقبي كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2018، كما تُوج اللاعب الأرجنتيني بألقاب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو في 2018، بينما حقق تيجريس لقب الدوري المكسيكي 8 مرات.