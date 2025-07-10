الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوريا يرحل عن أتلتيكو مدريد

كوريا يرحل عن أتلتيكو مدريد
10 يوليو 2025 10:54

 
مكسيكو سيتي (أ ب)

أخبار ذات صلة
مدافع بلباو.. «مادة محظورة»!
لماذا يريد ريال مدريد تأجيل مباراته الأولى في «الليجا»؟


رحل أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد عن النادي الإسباني، بعد 10 سنوات مع الفريق، لينضم إلى تيجريس أونال المكسيكي.
وأعلن الناديان عن اتفاقهما على صفقة الجناح الأيمن الأرجنتيني.
وسجل كوريا «30 عاماً» بقميص أتلتيكو 88 هدفاً، وقدم 65 تمريرة حاسمة في 469 مباراة، وأسهم في تتويج الفريق المدريدي بلقب الدوري الإسباني في موسم 2020 -2021 والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في2016.
وأسدل كوريا الستار على مشواره مع أتلتيكو مدريد بخروج الفريق من الدور الأول لكأس العالم للأندية لكرة القدم.
لم يكشف تيجريس عن تفاصيل التعاقد، مشيراً إلى أن اللاعب وصل إلى المكسيك للخضوع للفحص الطبي، تمهيداً لتوقيع العقود.
وكان كوريا ضمن قوام المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقبي كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2018، كما تُوج اللاعب الأرجنتيني بألقاب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو في 2018، بينما حقق تيجريس لقب الدوري المكسيكي 8 مرات.

 

 

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
المكسيك
الأرجنتين
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©