بوعصيبة يحتفظ برئاسة اتحاد الدراجات بالتزكية



علي معالي (أبوظبي)



كشفت لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية أحمد سعيد السويدي وزايد العولقي، وبحضور مقرر اللجنة محمد سعد، عن القائمة النهائية للمرشحين للدورة الانتخابية 2025–2028، كما تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية في الساعة الحادية عشرة صباح السبت، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وجاء في مقدمة القائمة النهائية منصور جمعة بوعصيبة، مرشح شباب الأهلي، على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولا يوجد مرشح آخر على منصب الرئيس، ليحتفظ بوعصيبة بمنصب الرئيس خلال اجتماع الجمعية العمومية.

كما شهدت القائمة وجود مرشحة واحدة عن المقعد النسائي، وهي خلود جمعة راشد الظاهري عن نادي أبوظبي، والمرشحون لعضوية المجلس كل من الدكتور ياسر عمر الدوخي «الشارقة»، ويوسف محمد ميرزا الحمادي «نادي أبوظبي»، ومبارك محمد أحمد بوعصيبة «العربي»، وحمد محمد إبراهيم «الرمس»، إلى جانب عمر محمد أحمد النقبي «خورفكان»، ويحيى مطر راشد المهيري «النصر».