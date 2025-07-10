الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوعصيبة يحتفظ برئاسة اتحاد الدراجات بالتزكية

بوعصيبة يحتفظ برئاسة اتحاد الدراجات بالتزكية
10 يوليو 2025 12:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الخزنة للتأمين
«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي النمسا وفرنسا


كشفت لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية أحمد سعيد السويدي وزايد العولقي، وبحضور مقرر اللجنة محمد سعد، عن القائمة النهائية للمرشحين للدورة الانتخابية 2025–2028، كما تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية في الساعة الحادية عشرة صباح السبت، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وجاء في مقدمة القائمة النهائية منصور جمعة بوعصيبة، مرشح شباب الأهلي، على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولا يوجد مرشح آخر على منصب الرئيس، ليحتفظ بوعصيبة بمنصب الرئيس خلال اجتماع الجمعية العمومية.
كما شهدت القائمة وجود مرشحة واحدة عن المقعد النسائي، وهي خلود جمعة راشد الظاهري عن نادي أبوظبي، والمرشحون لعضوية المجلس كل من الدكتور ياسر عمر الدوخي «الشارقة»، ويوسف محمد ميرزا الحمادي «نادي أبوظبي»، ومبارك محمد أحمد بوعصيبة «العربي»، وحمد محمد إبراهيم «الرمس»، إلى جانب عمر محمد أحمد النقبي «خورفكان»، ويحيى مطر راشد المهيري «النصر».

 

الإمارات
الدراجات
اتحاد الدراجات
منصور بوعصيبة
شباب الأهلي
الشارقة
نادي أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©