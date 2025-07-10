ألونسو بعد صفعة سان جيرمان: سنبدأ من الصفر!



إيست راذرفورد (أ ف ب)



يتطلع تشابي ألونسو إلى «البدء من الصفر» مع ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، بعد أن تلقى فريقه صفعة قاسية بخسارته المذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في نصف نهائي مونديال الأندية.

علّق ألونسو بعد خسارة فريقه «باريس سان جرمان فريقٌ بُني على فترة طويلة، أما نحن فبدأنا للتو».

وأضاف ألونسو: «لدينا مجالٌ كبير للتحسين. هناك العديد من الأمور التي نريد القيام بها بشكل أفضل». وتابع «علينا أن نقوم بعملية انتقاد ذاتية، هذه الخسارة ستساعدنا في المستقبل على المنافسة بمستوى أفضل بكثير مما فعلناه أمس».

عُيّن ألونسو مدرباً لريال مدريد في أواخر مايو، خلفاً لكارلو أنشيلوتي بعد عامين ونصف العام ناجحين قضاها في باير ليفركوزن الألماني. أنهى ريال مدريد الموسم وصيفًا لبرشلونة في الدوري الإسباني وكأسها المحلية وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

كان المدرب الباسكي وأسطورة ريال مدريد السابق، يُفضل خوض فترة تحضيرية كاملة مع فريقه قبل خوض غمار المنافسات، ولم يتسنَ له الإشراف على تدريبات الفريق سوى قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال الأندية.

أشاد ألونسو بسان جيرمان بقوله: «إنهم في مستوى عالٍ جدًا، وهذا ما أظهروه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، لقد أثبتوا جدارتهم هنا مرة أخرى، وعلينا أن نتقبل ذلك، نحن في البداية فقط، نتعلم أشياءً عن وجهتنا المستقبلية وكيفية الوصول إلى أعلى مستوى».

وحاول ألونسو التطلع بإيجابية إلى الموسم الجديد بقوله «هذه المباراة هي الأخيرة في الموسم، وليست بداية الموسم المقبل. سنستفيد كثيراً من هذه المباراة، ثمة إيجابيات كثيرة. نخرج من هنا بفريق أفضل، وأنا مقتنع بأن هذا سيساعدنا على بدء الموسم المقبل بشكل أفضل»، وختم ألونسو «يبدأ موسم 2025/2026 في أغسطس. ستكون الأمور مختلفة. سنبدأ من الصفر».