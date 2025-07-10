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الرياضة

بوكيتينو يبحث عن «العقلية الانتصارية» مع أميركا

بوكيتينو يبحث عن «العقلية الانتصارية» مع أميركا
10 يوليو 2025 13:00

تكساس (رويترز)
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب الولايات المتحدة إنه يرغب في جلب العقلية الانتصارية الأميركية للفريق الوطني لكرة القدم، مع استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026 على أرضه، وتم تكليف مدرب توتنهام هوتسبير السابق بقيادة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي الرفيع، الذي ستستضيفه البلاد بشكل مشترك مع كندا والمكسيك.
ورغم أنهم عانوا بعض خيبات الأمل تحت قيادة بوكيتينو، فإن المدرب الأرجنتيني يقول إن الفريق يمضي في الطريق الصحيح، وقال المدرب أمس الأربعاء «نحن بحاجة إلى المنافسة وتكوين فريق قادر على اللعب بالمستوى الذي نتوقعه، سنحاول التطور خطوة بخطوة ومعرفة ما يلزم للدفاع عن ألوان منتخب وطني بحجم المنتخب الأميركي، وهذا يتطلب دائماً من الجميع تقديم الأفضل».
وخسرت الولايات المتحدة أمام بنما في قبل نهائي دوري أمم الكونكاكاف في مارس الماضي، وسقطت في نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف يوم الأحد أمام المكسيك، ويدرك بوكيتينو حجم التوقعات، وأضاف: «نمثل بلداً يريد دائماً أن يكون الأفضل في كل شيء يفعله، ولهذا السبب في كرة القدم، نحن مسؤولون عن تعزيز هذه العقلية، لا يزال يفصلنا عام واحد عن كأس العالم، ونمضي في الطريق الصحيح وسعداء بالطريقة التي يتطور بها الفريق».

 

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