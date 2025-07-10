لايلز وتيبوجو.. من الأسرع في سباق 200 م؟



موناكو (أ ف ب)

يعود نواه لايلز إلى مشاركة طال انتظارها في منافسات النخبة بخوضه سباق 200 م في لقاء موناكو، الجولة العاشرة من الدوري الماسي، يوم غد الجمعة على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة، فيما يواصل العداؤون والرياضيون تحسين أدائهم استعداداً لبطولة العالم المقررة في طوكيو خلال الفترة بين 13 و21 سبتمبر المقبل، سيواجه لايلز البطل الأولمبي ليتزيلي تيبوجو.

ويعود لايلز، البطل الأولمبي في سباق 100م، إلى المنافسات في سباق 200م على مضمار ملعب «لويس الثاني» الذي شهد مشاركته الوحيدة السابقة في عام 2020 وحقق خلالها زمناً مذهلاً قدره 19.46 ثانية، وكان خامس أسرع توقيت في التاريخ في ذلك الوقت.

شارك الأميركي البالغ من العمر 27 عاماً في سباق 400م في أتلانتا أبريل الماضي، لكنه لم يُنافس بعد في سباقي 100م أو 200م هذا الموسم.

وسيواجه لايلز هذا الموسم، وفي أول ظهور أوروبي له في سباق 200م، البطل الأولمبي البوتسواني تيبوجو. سيكون هذا أول سباق للثنائي منذ نهائي أولمبياد باريس الصيف الماضي، عندما اكتفى لايلز الذي أصيب بفيروس كوفيد-19، بالميدالية البرونزية.

ويتوجه تيبوجو إلى موناكو وفي جعبته أسرع توقيت في سباق 200م هذا الموسم وحققه في لقاء يوجين السبت الماضي عندما قطع المسافة بزمن 19.76 ثانية، بعد أن تعافى من بداية سيئة للموسم.

وقال تيبوجو: «بالنسبة لي، هذا مجرد غيض من فيض»، مضيفاً «كان تحقيقي لزمن 19.7 ثانية مفاجأة بالنسبة لي، فقد تعافيت للتو من إصابة استغرقت أسابيع طويلة من التدريب، لذا أنا سعيد بأدائي».

وتابع: «الهزائم في أول جولات الدوري الماسي، عزّزت شخصيتي وأصبحت رجلاً واثقاً جداً».



بول لمواصلة سلسلة انتصاراتها المتتالية

تفخر الهولندية فيمكي بول، بطلة العالم وبطلة أوروبا مرتين والحائزة على أربع ميداليات أولمبية، بسلسلة مذهلة من 25 انتصاراً متتالياً في الدوري الماسي منذ عام 2021، بما في ذلك أربعة انتصارات في الدور النهائي.

شاركت بول لأول مرة في موناكو عام 2020، وحصلت على المركز الثالث في سباق 400 م في أول مشاركة لها في الدوري الماسي، وقالت: «لقد تدربت جيداً هذا العام. موناكو أحد اللقاءات التي لم أفز بها بعد، وأود تغيير ذلك هذا العام».

وأضافت: «آمل أن أقدم سباقاً رائعاً وأن أستمتع بالأجواء تماماً»، وستواجه الهولندية منافسة شرسة من الأميركيتين دليلة محمد وآنا كوكريل، الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية في باريس.



دوبلانتيس يرصد الرقم القياسي الـ13

يواصل السويدي المولود في الولايات المتحدة أرماند «موندو» دوبلانتيس سيطرته على منافسات القفز بالزانة دون منافسة بعد فوزه الأخير في نهاية الأسبوع الماضي في يوجين، وفاز البطل الأولمبي مرتين بهذه المسابقة بقفزة ارتفاعها 6.00 أمتار، متقدما بفارق مريح على الأميركيين سام كندريكس وأوستن ميلر.

وبات السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع كلما نزل دوبلانتيس إلى الملعب هو ما إذا كانت كل الظروف مهيأة له لمحاولة تحطيم رقمه القياسي العالمي، يبلغ هذا الرقم حالياً 6.28م والذي سجله في ستوكهولم قبل ثلاثة أسابيع، حيث كانت المرة الثانية عشرة التي يحطم فيها الرقم القياسي العالمي.

في ملعب لويس الثاني، سيسعى إلى محو خيبة أمله في عام 2023 عندما احتل المركز الرابع بقفزه 5.72 م فقط، بعيداً عن مستواه المعتاد.



ألفريد لاستعادة التوازن

انتهت سلسلة انتصارات البطلة الأولمبية في سباق 100 م جوليين ألفريد من سانت لوسيا على يد الأميركية المتألقة ميليسا جيفرسون-وودن في يوجين، حلّت ألفريد التي كانت ميداليتها الذهبية في باريس الأولى على الإطلاق لدولتها الكاريبية الصغيرة، في المركز الثاني بزمن 10.77 ثانية، بفارق 0.2 ثانية عن الأميركية.

في موناكو، ستواجه ألفريد التوأم الجامايكي كلايتون، تيا وتينا، والنيوزيلندية زوي هوبز، وثلاثي أميركي يضم أليا هوبز، جاسيوس سيرز ومايا ماكوي، في منافسة تعد بتحطيم الرقم القياسي للقاء موناكو والبالغ 10.72 ثوانٍ والذي حققته الأميركية ماريون جونز عام 1998.