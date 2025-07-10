«الأبيض» يستقر في المركز 65 بتصنيف «الفيفا»



مراد المصري (أبوظبي)

استقر منتخبنا الوطني في المركز 65 عالمياً، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الصادر اليوم، ما يؤكد وجوده في التصنيف الثاني في مستويات المنتخبات الآسيوية المشاركة في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك قبل سحب القرعة الخميس المقبل.

وأصبح رصيد «الأبيض» 1379.86 نقطة، وذلك بعد تعادله مع كل من أوزبكستان وقيرغيزستان الشهر الماضي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويتواجد منتخبا قطر الذي احتل المركز 53 عالمياً، والسعودية 59، في المستوى الأول لتصنيف القرعة، على أن يكون منتخبنا في المستوى الثاني رفقة العراق صاحب المركز 58 عالمياً، فيما يضم المستوى الثالث منتخبي سلطنة عمان 79، وإندونيسيا 118، علماً أن هناك ستة منتخبات آسيوية كانت قد تأهلت مباشرة إلى كأس العالم، وهي إيران وكوريا الجنوبية واليابان وأوزبكستان والأردن واستراليا، وستحصل قارة آسيا على ثمانية مقاعد ونصف المقعد في كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

عالمياً حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة الترتيب برصيد 1886.36 نقطة، يليه منتخب إسبانيا 1867.09 نقطة، فيما تقدم منتخب البرتغال إلى المركز السادس برصيد 1770.53 نقطة بعد فوزه الشهر الماضي بلقب دوري الأمم الأوروبية.