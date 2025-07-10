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الرياضة

31 لاعباً في قائمة النصر بـ«معسكر ألمانيا»

31 لاعباً في قائمة النصر بـ«معسكر ألمانيا»
10 يوليو 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)
غادر فريق النصر إلى ألمانيا لبدء المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد بمشاركة 31 لاعباً، بقيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، ويستمر المعسكر حتى نهاية الشهر الجاري، ويخوض «العميد» عدداً من المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر، ومازالت هناك صفقات يبحث عنها الفريق خلال الفترة القصيرة المقبلة لإتمامها.
وتسعى إدارة النادي إلى الدخول الموسم الجديد بمنتهى القوة على أمل عودة «العميد» إلى سابق قوته المعهودة، متسلحين في ذلك بالمدرب يوكانوفيتش صاحب الخبرات التدريبية الكبيرة في دوريات لها تاريخ كبير، وهذا المدرب بطبيعة الحال لديه سيرة ذاتية تعتمد في الأساس على تحقيق البطولات.
وحاولت إدارة العميد خلال الفترة الماضية سد الثغرات المتواجدة في مراكز معينة بالتعاقد مع لاعبين مواطنين أصحاب مستوى متميز وسيرة ذاتية جيدة سواء من نادي العين أو الشارقة، أملاً في يحقق النادي طموحات الموسم المقبل.
وكان الفريق قد بدأ معسكره التدريبي الأول في ملعبه بدبي بمشاركة جميع اللاعبين بعد اجتياز الفحوصات الطبية، ويبدأ الفريق اعتباراً من اليوم تدريباته وبرنامجه القوي في ألماني على أمل العودة لأرض الوطن بأقصى فائدة يدخل بها موسمه الجديد.

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