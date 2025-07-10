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الرياضة

سان جيرمان يحرم ريال مدريد من «السجل التاريخي»!

سان جيرمان يحرم ريال مدريد من «السجل التاريخي»!
10 يوليو 2025 14:12


معتز الشامي (أبوظبي)

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ودّع ريال مدريد كأس العالم للأندية، بعد خسارته في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا بقيادة لويس إنريكي، ألحق الفريق الباريسي هزيمة تاريخية بالريال 4-0، ما ترك العملاق الإسباني في حالة ذهول.
وكانت المنافسة بين بطلي دوري أبطال أوروبا الأخيرين غير متكافئة تماماً، حيث تفوق سان جيرمان على ريال مدريد في جميع النواحي، «17 تسديدة، 7 منها على المرمى، مقابل 11 تسديدة فقط، اثنتان منها على المرمى، ونسبة استحواذ 69%، وضعف عدد التمريرات الناجحة، و681 تمريرة مقابل 306 تمريرات).
ورغم الخسارة القاسية للفريق الملكي، حظي تشابي ألونسو بفرصة تقييم أداء لاعبيه على أعلى مستوى تنافسي، بمعنى آخر، تقييمٌ حالي قبل موسم حافل بالتحديات، في حين إنه من المؤكد أن كيليان مبابي كان غائباً عن معظم مباريات البطولة، فإن ظهور جونزالو جارسيا قوة كروية يعد أحد أفضل الأخبار بالنسبة لـ «الميرنجي».
انتهت 5 من أصل 9 مباريات أدارها إنريكي ضد ريال مدريد بالفوز، واحدة مع سيلتا فيجو، و3 مع برشلونة، والأخيرة مع سان جيرمان، في حين تعادل في مباراة وخسر في ثلاث مرات.
وفشل ريال مدريد في معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم بعد خسارته أمام سان جيرمان في كأس العالم للأندية، ويظل موسما 2011-2012 و2013-2014 الأكثر نجاحاً للنادي برصيد 46 فوزاً، يتنافس سان جيرمان مع تشيلسي، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل، في ملعب ميتلايف.

 

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