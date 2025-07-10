منتخب السلة إلى الصين تايبيه للمشاركة في دولية «وليام جونز»



علي معالي (أبوظبي)

يغادر منتخب رجال السلة فجر الغد إلى الصين تايبيه للمشاركة في بطولة «وليام جونز» في نسختها رقم 44، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يشارك فيها منتخبنا في هذه البطولة التاريخية الكبيرة، والخامسة في مشوار منتخبنا، ويشارك في البطولة منتخبات قطر، أستراليا، الصين تايبيه بمنتخبين (أ وب)، البحرين، اليابان، ماليزيا، وفريق سترونج جروب الفلبيني، ويبدأ منتخبنا مشواره السبت بلقاء قطر، ويختتم المباريات 20 يوليو بمواجهة سترونج جروب.

يلعب المنتخب في هذه البطولة 8 مباريات في 9 أيام على التوالي، وتضم القائمة 15 لاعباً وهم: خليفة خليل، خالد خليفة، ديماركو، عمر العامري، إحسان بوي، مامادو محمد، حسن عبدالله، حمد عاشور، فيصل محمد، حمد حيدر، عبدالعزيز خليفة، سالم خليفة، سيف حامد الرشيدى، وأحمد عبداللطيف، وقيس عمر.

وأكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أن هذه المشاركة فرصة مناسبة للغاية لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومنها البطولة العربية للمنتخبات في تونس، وقال: «للمرة الثالثة على التوالي تتم دعوتنا للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة، وتأتي المشاركة في وليام جونز، بعد مباراتين وديتين قويتين مع البحرين قام خلالها مدرب المنتخب د. منير بن الحبيب بتجربة كل العناصر، وفي الصين تايبيه سوف نخوض 8 مباريات في 9 أيام، وهذا يتطلب الجهد الكبير من اللاعبين، وكفاءة عالية في نفس الوقت من الجهاز الفني في كيفية تحقيق الاستفادة».

وقال راشد عبدالله: «كل هذه الفترة من أجل المشاركة في البطولة العربية، خلال المدة من 23 يوليو المقبل حتى 3 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب حقق إنجازاً هو الأول في تاريخه بالبطولات العربية، بالحصول على المركز الرابع، وكذلك ستكون هذه الفترة، سواء بمباراتي البحرين أو بطولة وليام جونز فرصة لعدد من لاعبينا الشباب لاكتساب الخبرة».