«سندريلاز دريم» تقود خيول الإمارات في سباق «فالماوث»



عصام السيد (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء الغد إلى مضمار نيوماركت في اللقاء المرتقب بين «سندريلاز دريم» لجودلفين وغريمتها «كريمسون أدفوكيت» في الشوط الرئيس على لقب سباق فالماوث ستيكس للمهرات والأفراس بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر.

وتدخل المهرة «سندريلاز دريم» البالغة من العمر أربع سنوات إلى السباق، بعد موسم مميز في أميركا الشمالية العام الماضي، حيث فازت في بيلمونت أوكس الفئة الأولى، وسراتوجا أوكس للفئة الثانية، قبل أن تحلّ بالمركز الثاني في سباق بريدرز كب فيلي آند مير تيرف للفئة الأولى.

واستعادت «سندريلاز دريم» نغمة الفوز، وحققت انتصاراً رائعاً في سباق داهليا ستيكس للفئة الثانية، على مضمار راولي مايل في نيو ماركت، متفوقة بفارق أربعة أطوال ونصف طول على «الملكة».

وتسعي «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بطلة الألف جينيز 2024 لاستعادة نغمة الفوز، والفائزة هي ابنة «نهرين»، وهي مهرة حصلت مع المدرب روجر فاريان لأول مرة على أول فوز في الفئة الأولى في عام 2011.

وهناك «الوتين» لشادويل، بإشراف سعيد بن سرور، التي حلّت بالمركز الرابع في سباق ألف جينيز هذا العام، قبل أن تشارك في سباق الأوكس لمسافة 2400 متر، ولكن عادت إلى مسافة الميل (1600 متر) مرة أخري.

ويعتمد إيدان أوبراين كلياً على «جانوري»، المهرة من سلالة «كينجمان» التي حققت المركز الثالث بفارق ضئيل في سباق كورونيشن ستيكس، بينما يُرسل ابنه دوناكا، الفائز بالسباق الموسم الماضي مع «بورتا فورتونا»، المهرة «أتسيلا»، فيما تدخل «ليدي إيلزي»، الفائزة بسباق 1000 جينيز الألماني، بإشراف أندرياس فوهلر.