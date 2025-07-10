الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سندريلاز دريم» تقود خيول الإمارات في سباق «فالماوث»

«سندريلاز دريم» تقود خيول الإمارات في سباق «فالماوث»
10 يوليو 2025 16:00

 
عصام السيد (أبوظبي)
تتجه الأنظار مساء الغد إلى مضمار نيوماركت في اللقاء المرتقب بين «سندريلاز دريم» لجودلفين وغريمتها «كريمسون أدفوكيت» في الشوط الرئيس على لقب سباق فالماوث ستيكس للمهرات والأفراس بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر.
وتدخل المهرة «سندريلاز دريم» البالغة من العمر أربع سنوات إلى السباق، بعد موسم مميز في أميركا الشمالية العام الماضي، حيث فازت في بيلمونت أوكس الفئة الأولى، وسراتوجا أوكس للفئة الثانية، قبل أن تحلّ بالمركز الثاني في سباق بريدرز كب فيلي آند مير تيرف للفئة الأولى.
واستعادت «سندريلاز دريم» نغمة الفوز، وحققت انتصاراً رائعاً في سباق داهليا ستيكس للفئة الثانية، على مضمار راولي مايل في نيو ماركت، متفوقة بفارق أربعة أطوال ونصف طول على «الملكة».
وتسعي «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بطلة الألف جينيز 2024 لاستعادة نغمة الفوز، والفائزة هي ابنة «نهرين»، وهي مهرة حصلت مع المدرب روجر فاريان لأول مرة على أول فوز في الفئة الأولى في عام 2011.
وهناك «الوتين» لشادويل، بإشراف سعيد بن سرور، التي حلّت بالمركز الرابع في سباق ألف جينيز هذا العام، قبل أن تشارك في سباق الأوكس لمسافة 2400 متر، ولكن عادت إلى مسافة الميل (1600 متر) مرة أخري.
ويعتمد إيدان أوبراين كلياً على «جانوري»، المهرة من سلالة «كينجمان» التي حققت المركز الثالث بفارق ضئيل في سباق كورونيشن ستيكس، بينما يُرسل ابنه دوناكا، الفائز بالسباق الموسم الماضي مع «بورتا فورتونا»، المهرة «أتسيلا»، فيما تدخل «ليدي إيلزي»، الفائزة بسباق 1000 جينيز الألماني، بإشراف أندرياس فوهلر.

 

 

أخبار ذات صلة
«ديزرت فلاور» و«الوتين» يبحثان عن الناموس في الأوكس
خيول الإمارات الناشئة تخوض «تحدي لا تست»
خيول الإمارات
خيول جودلفين
خيول جودلفين الأضواء
الخيول المهجنة الأصيلة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©