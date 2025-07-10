لماذا يريد ريال مدريد تأجيل مباراته الأولى في «الليجا»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



قدم ريال مدريد طلباً لتأجيل مباراته الأولى في موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني، بسبب مخاوف من عدم حصول لاعبيه على قسط كافٍ من الراحة، بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يواجه «الملكي» فريق أوساسونا في مباراته الافتتاحية بـ«الليجا» 19 أغسطس المقبل.

وبحسب صحيفة «ذا أثلتيك» أرسل ريال مدريد واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الإسبانيان خطابات إلى رابطة الدوري الإسباني يطلبان فيها تأجيل المباراة، وتدرس الرابطة الطلب قبل اتخاذ أي قرار.

وفي مايو الماضي، توصل الفريقان الإسبانيان المشاركان في كأس العالم للأندية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية، لتأجيل أولى مبارياتهما في الدوري، في حال وصولهما إلى ربع نهائي البطولة.

ووفقاً لمصادر رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية، جاء هذا الاتفاق لأسباب صحية، ولضمان حصول الفرق على فترة تحضيرية لا تقل عن 3 أسابيع، قبل انطلاق أولى مباريات الدوري الإسباني، وإضافة إلى ذلك تنص اتفاقية جماعية مُبرمة سابقاً مع اتحاد لاعبي كرة القدم، والتي عُدِّلت آخر مرة عام 2023، على أحقية اللاعبين في 3 أسابيع من الإجازة السنوية المتواصلة، إضافة إلى 9 أيام أخرى، وهي فترة لا تُتاح إلا بين نهاية الموسم وبداية فترة ما قبل الموسم التالي، هذا يعني أن اللاعبين سيحتاجون إلى 6 أسابيع على الأقل بين نهاية مشاركتهم في كأس العالم للأندية، وأول مباراة في الدوري الإسباني للموسم الجديد.

ودعت نقابة اللاعبين العالمية «فيفبرو» إلى منح اللاعبين إجازة خارج الموسم لمدة 4 أسابيع على الأقل، وذلك بعد نشر دراسة حول هذا الموضوع في يونيو، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، ويعني ذلك أن مباراة ريال مدريد المقررة أمام أوساسونا يوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير المحتمل من الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني تنتهك الاتفاقات، بسبب تقدمهم في كأس العالم للأندية، وبعد خروج ريال مدريد من نصف نهائي كأس العالم للأندية على يد باريس سان جيرمان، لن يتبقى له سوى 40 يوماً بين اليوم التالي للمباراة «وهو أول أيام العطلة» ومباراة أوساسونا، وإذا وافقت رابطة الدوري الإسباني على تأجيل مباراة أوساسونا، تكون أولى مباريات ريال مدريد في الدوري أمام ريال أوفييدو الصاعد حديثاً في 24 أغسطس، ولم يُحدد ريال مدريد بعد أي مباريات تحضيرية للموسم الجديد.