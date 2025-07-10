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الرياضة

صدارة ثلاثية لبطولة «الإمارات للشطرنج»

صدارة ثلاثية لبطولة «الإمارات للشطرنج»
10 يوليو 2025 16:30


الشارقة (الاتحاد)
دخلت بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات، وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث التي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مراحلها النهائية وسط منافسة قوية.
حضر المنافسات جاسم الزيودي، المشرف العام للألعاب الفردية والجماعية في نادي دبا، ومحمد الخديم مشرف الألعاب الفردية بنادي دبا، ومحمد سالم بن غاشم مشرف عام الألعاب الفردية والموهوبين بنادي البطائح، وسعيد خليفة المسافري إداري الشطرنج بنادي البطائح.
ونجح الموهوب محمد المعيني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إحراز أول ميدالية ذهبية لناديه بالبطولة بعدما تصدر فئة تحت 8 سنوات، برصيد 9 نقاط من 9 جولات، محققاً العلامة الكاملة، وجاء أحمد عبدالله الزحمي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج في المركز الثاني، والميدالية الفضية برصيد 7 نقاط، فيما أحرز محمد الحمودي لاعب نادي الشارقة المركز الثالث، والميدالية البرونزية، وهو المركز الذي تساوى فيه 3 لاعبين برصيد النقاط نفسه.
وأحرز الصاعد زايد محمد آل علي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية المركز الأول، والميدالية الذهبية لفئة تحت 10 سنوات للأولاد، مسجلاً 7.5 نقطة من 9 جولات، وجاء سالم المهيري لاعب نادي الشارقة في المركز الثاني، والميدالية الفضية بفارق نصف نقطة، مسجلاً 7 نقاط، فيما حصل عبدالله المنصوري لاعب نادي الفجيرة للشطرنج على المركز الثالث، والميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة. 
ودخلت المسابقة المفتوحة للرجال مراحلها النهائية، بعدما أنهت الجولة السادسة، حيث تصدر 3 لاعبين قمة المسابقة برصيد 5 نقاط، وهم عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، وأحمد فريد وإبراهيم سلطان لاعبا نادي دبي للشطرنج، يليهما زميلهما خليفة عيسى البلوشي برصيد 4.5 نقطة، وبعدها يتساوى 7 لاعبين برصيد 4 نقاط، ويتحدد الترتيب النهائي للمسابقة بعد 3 جولات. 
وتساوت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مع أحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج على قمة مسابقة السيدات برصيد 5 نقاط بعد الجولة السادسة، وجاءت زينب درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثالث برصيد 4.5 نقطة، فيما تساوت 3 لاعبات برصيد 4 نقاط، هن وديمة الكلباني لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعهود عيسى وعنود عيسى لاعبتا نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ويتبقى 3 جولات لحسم المراكز الأولى في المسابقة.

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