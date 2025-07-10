منتخب الطائرة يشارك في «آسيوية الناشئين»



دبي (وام)

يشارك منتخب الطائرة للناشئين تحت 16عاماً في النسخة الثانية من بطولة آسيا، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، من 12 إلى 19 يوليو الجاري. يشارك في البطولة 16 منتخباً، جرى توزيعها على 4 مجموعات ويلعب منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليابان وأوزبكستان ومنغوليا.

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب إبراهيم المناعي، الذي أكد أن المشاركة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة الطائرة على تعزيز حضور المنتخبات السنية في المحافل الخارجية، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والاحتكاك مع مختلف المدارس الآسيوية، خاصة أن هذه البطولة هي أول مشاركة خارجية لهذا الجيل من اللاعبين.

وغادرت بعثة المنتخب اليوم إلى بانكوك وتضم 18 فرداً، من بينهم 12 لاعباً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وحكم مرافق ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الأوزبكستاني يوم السبت المقبل.