لاعبو شباب الأهلي يخضعون للفحوصات الطبية



دبي (الاتحاد)



خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، للفحوصات الطبية الدورية ضمن البرنامج التحضيري الذي يعتمده النادي استعداداً لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وشملت الفحوص التي استمرت 3 أيام مجموعة من الاختبارات الطبية المتخصصة، التي تهدف إلى الاطمئنان على سلامة اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم البدنية والصحية قبل بدء التدريبات الجماعية والمعسكر الخارجي المقرر خلال الشهر الجاري في النمسا.

وأكد الجهاز الإداري للفريق أن هذه الفحوص تأتي في إطار التزام النادي بأعلى معايير السلامة الصحية، وحرصه على تقديم أفضل رعاية طبية للاعبيه، بما يضمن بداية قوية للموسم الجديد، الذي يطمح فيه الفريق إلى المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

من جانبهم، أبدى اللاعبون ارتياحهم للإجراءات الطبية المتبعة، مشيدين بالاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي، في خطوة تعزز من جاهزية الفريق لاستحقاقاته المقبلة.

ويواصل فريق شباب الأهلي استعداده للموسم الجديد وفق خطة شاملة تتضمن التدريبات الميدانية، والمعسكرات، والبرامج الفنية والتكتيكية، بهدف الظهور بأفضل صورة وتحقيق تطلعات جماهيره.

وكان شباب الأهلي قد فرض هيمنته في الموسم الماضي، بعد أن تُوّج بالرباعية التاريخية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي القطري، وكأس السوبر المحلي، ليؤكد مكانته المتميزة في كرة القدم الإماراتية.