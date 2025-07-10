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الرياضة

الظفرة ودبا.. خطة شاملة لمواكبة دوري أدنوك للمحترفين

الظفرة ودبا.. خطة شاملة لمواكبة دوري أدنوك للمحترفين
10 يوليو 2025 18:30


أبوظبي (وام)
أعلن ناديا الظفرة ودبا، عن خطة شاملة لمواكبة مرحلة دوري أدنوك، تضمن لهما البقاء في مرحلة المحترفين، وعدم العودة مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى، وتتضمن الخطة التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وخوض مباريات ودية قوية بالمعسكر الخارجي في سلوفينيا، اعتباراً من منتصف يوليو الجاري، وتنفيذ برنامج الإعداد المقرر من الأجهزة الفنية داخل الدولة وخارجها.
وأكد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن الخطوات العملية التي قام بها النادي بعد التأهل تنصب نحو هدف البقاء في المحترفين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة طويلة تمتد نحو عشر سنوات، حقق خلالها الفريق نتائج جيدة من أبرزها تأهله مرتين إلى نهائي كأس رئيس الدولة.
وأوضح أن النادي اعتمد على معايير فنية دقيقة في تعاقداته، بالإضافة إلى تجديد الثقة في ستة لاعبين مواطنين وأربعة مقيمين، والتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب، بانتظار اكتمال هذا الملف بضم مهاجم أجنبي، خلال الفترة المقبلة قبل السفر إلى معسكر سلوفينيا، وخوض مباريات ودية قوية تسهم في قياس مؤشر الاستعدادات وجاهزية جميع اللاعبين.
من جانبه، قال أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، إن الهدف المعلن للفريق هو البقاء وليس مجرد التأهل فقط، وإن النادي بدأ العمل على تحقيق هذا الهدف بتعاقدات جديدة مع لاعبين مواطنين وأجانب، وذلك حسب رؤية الجهاز الفني.
وأضاف: نادي دبا حقق الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الرابعة الموسم الحالي، بعد مواسم 2009 - 2010، و2011 - 2012، و2014 -2015، ويسعى للاستفادة من الخبرات السابقة التي كفلت له البقاء في المحترفين من موسم 2014 - 2015، حتى موسم 2021 - 2022.
وأوضح الظنحاني، أن النادي يعول كثيراً على جودة العناصر التي وقع عليها الاختيار لتمثيل الفريق في دوري المحترفين، وفق معايير تتماشى مع القيمة الفنية التي تمثلها المنافسة في وجود أندية قوية تملك نخبة من العناصر الجيدة.
 

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