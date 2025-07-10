الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقبال عالمي على المشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

إقبال عالمي على المشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
10 يوليو 2025 19:00


أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية أن المشاركة في النسخة الـ 31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقرر في الفترة من 14 إلى 25 أغسطس المقبل تلقى إقبالاً كبيراً من نخبة الأبطال على مستوى العالم.
وأكد النادي في بيان، مشاركة نخبة من لاعبي المنتخبات الخليجية يمثلون قطر والبحرين والكويت، بالإضافة إلى أبرز الأساتذة الدوليين من جمهورية مصر العربية، منهم المصنف البارز والبطل العالمي باسم سمير، والأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، بالإضافة إلى أساتذة دوليين من الأردن، وبعض الدول العربية الأخرى.
وأكد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، وجود ترتيبات كبيرة للمهرجان بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط اهتمام عالمي بالحدث، نظراً لنجاحه المستمر في استقطاب النخبة، والمستويات المميزة للمشاركين، والأصداء العالمية التي حققها.
وأوضح أن النادي ينفذ خطة شاملة عبر اللجان المختلفة استعداداً لانطلاق الفعاليات، ومتابعة جميع المتطلبات الخاصة بالمهرجان، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتذليل جميع الأمور الخاصة بمشاركة الأبطال من خارج الدولة، مثنياً على التعاون المثمر مع الشركاء واتحاد الشطرنج، والأندية المحلية.

أخبار ذات صلة
صدارة ثلاثية لبطولة «الإمارات للشطرنج»
منافسات قوية في الجولة الخامسة من بطولة الشطرنج
الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©