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الرياضة

«دبي للسلة» يتعاقد مع ماكينلي رايت

«دبي للسلة» يتعاقد مع ماكينلي رايت
10 يوليو 2025 17:35

 
دبي (الاتحاد)

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تعاقد فريق دبي لكرة السلة مع النجم الأميركي ماكينلي رايت، قادماً من الدوري الأدرياتيكي، بعقد لمدة عامين، في خطوة تسبق المشاركة في بطولة «اليوروليج» موسم 2025-2026.
يأتي ماكينلي «26 عاماً» إلى دبي بعد موسم استثنائي مع بودوكنوست فولي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم للدوري الأدرياتيكي، وقاد فريقه إلى نهائي البطولة، قبل أن يخسر أمام بارتيزان في بلجراد، محققاً معدلاً بلغ 12.8 نقطة و2.4 متابعة و4.9 تمريرة حاسمة في المباراة.
بدأ ماكينلي مسيرته الاحترافية في الدوري الأميركي للمحترفين، حين وقع عقداً مع مينيسوتا تمبروولفز عام 2021، وانتقل إلى دالاس مافريكس عام 2022، ولعب 32 مباراة على مدار موسمين.

 

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دبي
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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