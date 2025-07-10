الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بعثة كلباء تغادر إلى سلوفينيا

بعثة كلباء تغادر إلى سلوفينيا
10 يوليو 2025 18:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الخزنة للتأمين
28 لاعباً في معسكر الشارقة بالنمسا استعداداً للموسم الجديد

غادرت بعثة كلباء إلى سلوفينيا، لبدء المعسكر الخارجي إلى 29 يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.
ويأتي المعسكر ضمن خطة التحضير التي وضعها الجهاز الفني، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، ويخوض الفريق 4 مباريات ودية.
وأنهى «النمور» المرحلة الأولى من الإعداد داخل الدولة، وشملت الفحص الطبي والتدريبات اليومية، وسط أجواء إيجابية أظهر فيها اللاعبون التزاماً كبيراً، ويأمل الجهاز الفني أن يسهم المعسكر في تعزيز الانسجام بين جميع العناصر، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي لتدعيم الصفوف قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
سلوفينيا
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©