بعثة كلباء تغادر إلى سلوفينيا



فيصل النقبي (كلباء)

غادرت بعثة كلباء إلى سلوفينيا، لبدء المعسكر الخارجي إلى 29 يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ويأتي المعسكر ضمن خطة التحضير التي وضعها الجهاز الفني، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، ويخوض الفريق 4 مباريات ودية.

وأنهى «النمور» المرحلة الأولى من الإعداد داخل الدولة، وشملت الفحص الطبي والتدريبات اليومية، وسط أجواء إيجابية أظهر فيها اللاعبون التزاماً كبيراً، ويأمل الجهاز الفني أن يسهم المعسكر في تعزيز الانسجام بين جميع العناصر، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي لتدعيم الصفوف قبل انطلاق المنافسات الرسمية.