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الرياضة

أسطورة البرازيل يكشف عن رأيه في «مونديال الأندية»

أسطورة البرازيل يكشف عن رأيه في «مونديال الأندية»
10 يوليو 2025 18:07

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أشاد أسطورة البرازيل رونالدو بكأس العالم للأندية 2025 ووصفها بأنها «مسابقة مذهلة»، معرباً عن سعادته بنجاح الأندية البرازيلية في البطولة المجددة.
وكان أسطورة «السيليساو» حاضراً في مباراة نصف النهائي الحاسمة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، والتي حسمها الفريق الباريسي بهزيمة عملاق إسبانيا برباعية.
وكان النجم أحد أكثر المهاجمين حصولاً على الأوسمة على مر العصور، فائزاً ببطولة كأس الإنتركونتيننتال مع ريال مدريد، لكن قبل أن يتحدث عن فريقه القديم أمام منافسه الأوروبي، أعرب المهاجم عن سعادته برؤية العديد من الأندية من بلده الأصلي ترفع علم الولايات المتحدة، وقال«إنها بطولة مذهلة، ما يقدمه (الفيفا)، وشاهدنا جميع المشجعين وجميع المباريات، لعبت الفرق الأوروبية، كما لو كانت مباريات مهمة».
وأضاف: «قلت قبل البطولة إنها كانت اختباراً جيداً للفرق البرازيلية، وفاجأنا الكثير منهم، لدينا الكثير لنُحسّنه في البرازيل، ولكنني سعيد برؤيتهم يتنافسون مع فرق أوروبية، بميزانية محدودة، وفخور بالفرق البرازيلية».
وشهدت كأس العالم للأندية لكرة القدم مشاركة أربعة فرق من البرازيل، حيث وصلت جميعها إلى مراحل خروج المغلوب في البطولة، وتأهل فلومينينسي وبالميراس إلى نصف النهائي والربع النهائي على التوالي، بينما أنهى تشيلسي مشاركتهما في البطولة.

أميركا
مونديال الأندية
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رونالدو
باريس سان جيرمان
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